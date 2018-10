Ijesztő fotók: több százezer pókháló borítja egy görög tó partját

Több százezer pók borította be hálójával a Görögország északi részén lévő Vistonida-tó partját. A pókháló bokrokat, kerítéseket és kisebb fákat is beterít mintegy ezer méter hosszan.

Euterpe Patetszini, a helyi természetvédelmi park biológusa szerint az évszakhoz képest szokatlanul meleg miatt elszaporodtak a legyek és a szúnyogok, ezáltal a pókoknak túl sok táplálék állt rendelkezésükre, a meleg pedig tökéletes volt a szaporodáshoz.

Spiders have draped their webs over nearly 1 kilometer of vegetation around Lake Vistonida, Greece.

The webs cover bushes, shrubs, trees and even roadside shrines: pic.twitter.com/ZP52RN84Da

