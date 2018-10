Drasztikus lehűlés jön, nulla fok is lehet

Hűvösebb, szelesebb idő várható a jövő héten. Napsütés is lehet, de többször várhatók záporok is. Helyenként 0 fok is lehet majd, s napközben is csak 10 fok körül alakulnak a maximumok, de a hétvégén néhol ismét 20 fokig melegedhet a levegő.