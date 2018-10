Megrendezett volt a fotó a padlón alvó Ryanair-személyzetről

Pár nappal ezelőtt bejárta az internetet egy fotó, amelyen a Ryanair munkatársai a padlón alszanak Málagában. A légitársaság szerint ugyanis nem volt már szabad szoba nekik a térségben kitört hatalmas vihar miatt.

A fotón az látszik, hogy több légiutas-kísérő alszik a repülőtéren számukra fenntartott iroda padlóján:

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj