Ő a világ legnagyobb utazója, 195 országban járt – kétszer

A görög Babis Bizas 64 éves. 1976-ban kezdett utazni hátizsákkal, és azóta sem állt le. Negyven éve a legfőbb célja, hogy a világ minél több szegletébe eljusson, oda is, ahova nagyon nehéz kívülről megérkezni.

22 évesen az első úti célja a Görögországgal szomszédos Bulgária és Törökország volt. Később idegenvezető lett, hogy az utazásból élhessen. A mai napig nagyjából évi 300 napot tölt utazással. 2004-ben járt az utolsó, 195. országban, Kelet-Timorban.

Mostanában már leginkább csak újra meglátogat bizonyos helyeket. Most készül negyedik alkalommal a Salamon-szigetekre, de természeti látványosságai miatt nagyon szereti Etiópiát és Namíbiát is. Az Északi-, valamint a Déli-sarkon is járt már. Ami igazán meglepő, hogy a kedvenc országának Oroszországot tartja.

Az antik mítoszok kedvelői különösen frappánsnak találhatják Bizas történetét, a görög utazó feleségének neve ugyanis Pénelopé.

(StoryTrender)