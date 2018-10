Kihagyhatatlan finomságok Máltáról

A hagyományos máltai konyha egyszerű és finom, a turisták nagy örömére pedig egyre több étterem specializálódik kifejezetten a helyi ételekre. Könnyű, belül fehér, kívül sötét és ropogós, és kemencében sül – mi az? Akik jártak már Máltán, biztosan tudják, hogy a máltai kenyérről, a ħobż maltiról van szó. Frissen, vagy pirítva, vajjal megkenve is mesés, a kenyeret legalább egyszer mindenkinek meg kell kóstolnia. Ugyanúgy kötelező a frejjeg, amit nevezhetünk lepénynek vagy omlettnek – összetevői igen változatosak lehetnek: hús, hal, karfiol vagy cukkini is mehet bele. Izgalmas máltai fogás a timpana, a makaróni tészta bolognai mártással megsütve, és a pastizzi is, utóbbiak rikottával vagy borsóval töltött tésztabatyuk. Az igazán ínyencek kedvence pedig az imqaret, a datolyával töltött, olajban kisütött tészta.

Nyúl spagettivel?

A máltai étlapokon gyakran szerepelnek tengeri ételek, ami nem is meglepő: népszerű a tintahal, a kalmár fehérborral, a lampuki, a dorádó vagy a mahi-mahi. A hagyományosan elkészített al cartocchio sokak kedvence, a fóliába csomagolt, saját levében sült, citromlével és salátával tálalt fogás kihagyhatatlan. A vadhús is előkelő helyet tölt be a hagyományos máltai gasztronómiában. A nyúl nem hivatalos máltai nemzeti étel, amit spagettivel és markáns ízesítésű szósszal tálalnak. Hasonlóan népszerű az aszalt szilvával töltött, vörösborral omlósra párolt fürj is, valamint a borjú braġoli, ami különböző fűszerekkel, lassú tűzön puhára sütött borjúhús. Ezeket az ételeket általában töltött cukkínivel, padlizsánnal, paradicsommal, vagy édesköménnyel ízesített steak burgonyával körítik, de csodás hozzájuk a libazsírban sütött krumpli is.

Mennyei édességek

Édességekből sincs hiány Máltán. Az egyik legnépszerűbb hagyományos kedvenc a qagħaq ta’ l-għasel, ami mézzel és melasszal készült mézgyűrű. A mandulás sütemények és torták (pastini, torti tal-lewz) is nagy kedvencek a szigetországban. A finom karácsonyi imbuljutot mindenképpen érdemes megkóstolni, hiszen valóban egyedi étel: a forró csokoládés és konyakos koktélba áztatott, szerecsendióval és szegfűszeggel ízesített sült gesztenye a máltaiak isteni csemegéje. De ugyanilyen egyedi, íncsiklandozó és kihagyhatatlan a ħelwa tat-tork, ami szezámmag pasztából, cukorból és mogyoróvajból készülő, egész mandulákkal tarkított omlós halva.

Szunyókálnál? Tornázd le!

Legyen szó könnyű salátáról, húsos fogásokról, vagy szénhidrát dús ételekről, a legkedveltebb máltai ételek készítéséhez sokszor hozzátartozik az evés utáni szunyókálás. Ezzel Máltán nincs semmi gond, hiszen a pihenés után szinte mindenki sportol is.

Nem véletlenül mondják, hogy azok, akik egyszer ellátogatnak Máltára, örökre visszavágynak a mesés szigetre. A számtalan látnivaló és izgalmas történelem mellett a gasztronómiai élmények adják a legjobb útravalót a turistáknak, akik ha ezeknek a finomságoknak az ízét emlékként magunkkal viszik máltai nyaralásunkból, akkor elmondhatják, hogy megízlelték Málta legjavát.