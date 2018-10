Reptéren hagyta utasait a csődbe került légitársaság

Több ezer utasnak kellett a világ különböző repülőterein töltenie az éjszakát, miután kedden csődbe került a Primera Air nevű brit fapados légitársaság. A hoppon maradt utasok panaszai elárasztották az internetet.

Egyikük arról ír, hogy 18 órát kell várnia Newark repülőterén étlen-szomjan, és fázik is. Szerencsére a várakozás 16. órájában megkapta a légitársaságtól azt a 10 dollár értékű élelmiszer-utalványt, amit ennivalóra válthatott.

If there are any hungry @primeraair passengers stuck at @EWRairport I have been given a food voucher happy to pass it on if anyone is in desperate need of food or drinks courtesy of @PortAuthorityy please message me happy to help out #stranded @BBC_HaveYourSay @isobeljourno 🙏🏻 pic.twitter.com/EwUUQDSTXu