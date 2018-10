Többen is megfürödtek a hétvégén a 15 fokos Balatonban – videó

A hőmérséklet esésével a tavak és a folyók vize is lehűlt, a hétvégi napos idő viszont sokakat kicsábított a vízpartokra is, és a legbátrabbak nem csináltak problémát a hidegből, meg is fürödtek.

Az Időkép figyelt fel a a csopaki önkormányzat webkamerájának felvételére, amelyen jól látható, hogy vasárnap többen is bemerészkedtek a Balatonba a helyi strandon. Egy forró tea kézbevétele után úgy nézze mindenki a felvételt, hogy a víz a mérések szerint ekkor 15 fokos volt:

Minden elismerésünk a bátor fürdőzőké!