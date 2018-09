Csapolt sör repülőn? Van ilyen

Szombaton hosszas írást szenteltünk annak a sokak számára kényes kérdésnek, hogy illik-e nőnek sört innia, majd az okfejtést követve csehországi sörtúrára invitáltuk az olvasót. Ma vasárnap van, a sör most a repüléssel kerül összefüggésbe, mivel a Lufthansa egyes gépein nemcsak dobozos, hanem csapolt sör is lesz egy ideig. A hagyományőrző járatok München és New York, Szingapúr, illetve Sanghaj között közlekednek, az Oktoberfest idején pedig húskenyér, perec és fehér kolbász is lesz a légitársaság váróiban. A hagyomány régi, de annyira adnak rá, hogy ilyenkor a kabinszemélyzet is hagyományos bajor ruházatot a visel a hétköznapi egyenruha helyett, és söröshordók is lesznek a fedélzeten.

A korábbi évekhez hasonlóan a Lufthansa utasai a Münchenből egyes európai célállomásokra induló járatokon is találkozhatnak a népviselettel. Október 5. és 7. között a Lufthansa CityLine egyik járatának dolgozói cserélik az egyenruhát hagyományos bajor viseletre. A hagyományőrző járatok idei célállomásai: Berlin, Köln/Bonn, Luxemburg, Pisa, Genova, Amszterdam, Rzeszow, Temesvár és Cagliari.

A hagyományt folytatva a 2-es terminál utasait kiszolgáló földi személyzet tagjai is bajor ruhát viselnek majd az Oktoberfest alatt. A női dolgozók dirndlire, férfi kollégáik pedig bőr rövidnadrágra cserélik az egyenruhát.

Az 1960-as években már szolgáltak fel frissen csapolt sört a Lufthansa járatain. Akkoriban a Lufthansa Senator Service lepte meg vele az utasokat, és a légitársaság az idén feleleveníti a hagyományt. A repülésre alkalmas hordóban szelep szabályozza a szén-dioxid nyomását, így a sör akár 10 ezer méter magasságban is biztonságosan csapolható.