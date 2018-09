Félreklikkelt a mellrákos nő, töröltettek vele a bakancslistájáról egy elemet

Három éve diagnosztizáltak mellrákot Mandie Stevensonnál. A brit nő és férje most New Yorkba szerettek volna utazni, a város meglátogatása szerepelt Mandie bakancslistáján. Legnagyobb meglepetésükre azonban a nő vízumkérelmét elutasították, miután Mandie véletlenül félreklikkelt a vízumügyintézésnél és azt jelölte be válaszként, hogy törekedett részt venni terrorista tevékenységekben, esetleg népirtásban – írja a Daily Mail.

Mandie azonnal jelentkezett az amerikai követségen, hogy korrigálja a hibáját, de csak két nappal azutánra kapott időpontot, hogy elrepültek volna. Így rengeteg pénzt buktak, ráadásul a nő betegsége miatt speciális és drága biztosítást kellett kötniük.

Végül pluszpénzért és a programok átfoglalása után el tudtak utazni, egyedül a New York Rangers jégkorongozóit nem láthatták, bár jegyük volt a meccsre.

Mandie azt mondja, most már képes nevetni a történteken, de ezután mindent háromszor is ellenőrizni fog.