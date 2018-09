Minden, amiért megéri Grúziába utazni, az ott kezdődik, ahova józan ésszel már nem mennél.

Szándékosan nem írom, hogy a komfortzónán kívül kell keresgélni ennek az országnak a lényegét, de természetesen erről van szó. A Kaukázus szirtjei, lejtői, falvai és arcai miatt érdemes ezt az utat megtenni. A hegyoldalakon elterülő hatalmas birkanyájak, vadon legelésző lovak, tehenek és az őket üldöző lovas pásztorok képe az, ami maradandó emléket fog nyújtani. Persze a városok is egyedi karakterűek, egy-egy napot bőven megérnek, de a képeslapokon szereplő nevezetességek elé pont annyi szelfibottal kardozó embert kell elképzelni, mint amennyi a Mona Lisa vagy a Taj Mahal előtt feszül egymásnak.

Bemelegítés Kutaisziben

Kutaiszi 150 évig volt Grúzia fővárosa. Budapestről ide mennek a fapadosok, tehát nagy valószínűséggel az első benyomásainkat itt fogjuk szerezni. Az elsők közül is a legelső, hogy nagyon meleg van (nyáron). A város klímája párás szubtrópusi. Szóval ajánlott a zokni-szandál és azonnal bemenni a piacra akklimatizálódni.

12 Fotó megtekintése Grúzia ott kezdődik, ahol lekanyarodsz az útról – utazónapló sok képpel Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi bazár Még több + Kutaiszi piac Még több + Kutaiszi piac Még több +

Egy óra kóborlás után már pontosan tudjuk, hogy

itt minden rendben lesz.

Fotósként utazva szeretem gyorsan kipuhatolni, hogyan reagálnak rám tudatlan, a kamerámat a nyakamban lóbáló turistára a helyiek. Elegük van, hülyének néznek, nem értik mit keresek ott vagy örülnek nekem és kíváncsiak rám – bármelyik előfordulhat. Az írásuk se nem latin, se nem cirill betűs, nyelvük hangzása az olasz és az orosz között valami furcsa dallam, a bogyók, amiket árulnak, beazonosíthatatlanok, a dinnyék gigásziak, a tűzoltó készülék pedig lapát-vödör-homok. Röviden: könnyű lenne itt elveszettnek éreznie magát bárkinek, de annyira nyugodt a hangulat, olyan sok a mosoly, hogy a szorongást teljesen megspórolják az ideérkezőknek.

A piacon kívül van még néhány furcsa és néhány nagyon szerethető köztéri alkotás, valamint a középkori ortodox keresztény templomépítészet egy csúcsterméke, a Bagrati Katedrális, de körülbelül ennyi, amit Kutaiszi adni tud.

Kutaiszi és a főváros, Tbiliszi között van busztranszfer, nem éri meg halogatni a dolgot,

autót kell bérelni és orosz rulettet játszani a forgalomban,

mert ahogy ez a kedves nép vezet, az pont ugyanolyan, mint amilyen videókkal az orosz szomszédaikról tele van az internet.

Kutaiszitől 220 kilométer Tbiliszi, ami a helyi utakon megtéve inkább négy óra, mint három és fél. Ebből könnyen ki lehet következtetni, hogy autópályaszerű út elhanyagolható távon van csak, annál sokkal jellemzőbb a főút, mentén mindenféle portékával. Öt kilométeren keresztül nyugágyat árulnak minden bokorban, utána amforákat, majd következnek a gumiabroncs boltok, ezután a méhészek, a lelkiszegények (teljesen bambán bámuló vagy kérődző tehenek) és végül a hideg, édes lángost árusító önjelölt pékek.

Sztálin élt, él és élni fog

Kutaiszi és a főváros között kétszer érdemes megállni. Egyszer, hogy szembesüljünk vele, a grúz származású szovjet diktátor, háborús bűnös, generalisszimusz Joszif Visszarionovics Sztálin kultusza töretlen. A szülőfalujában, Goriban üzemeltetett emlékmúzeum kétséget nem hagy afelől, hogy ez az ország valahol büszke a nagy karriert befutott fiára.

Jobb, ha megszokjuk a bajuszos Dzsugasvili látványát, sokat fogunk még találkozni vele ebben az országban.

Élő őskor

Ennél lényegesen léleksimogatóbb program az Uplistsikhe barlang lakások között mászkálni. A területen a kora vaskortól a késő középkorig találhatóak leletek. Kedvencem a gülüszemű állatszobor, ami körülbelül 60 centiméter magas és nyilván nagyon nehéz, de úgy van lerakva a placc közepére őrizetlenül, mintha nem a mindenkori emberi kreativitás, szépérzék, vallásosság egyik legszebb és legnaivabb remekműve lenne. Bizonyára minden archeológus felnyög, amikor látja lelki szemei előtt, hogy előbb-utóbb egy gurulós bőröndös műgyűjtő szépen hazahúzza magával.

Tbiliszi anzix

A főváros központjából indul egy kabinos felvonó, amit lelkiismeretfurdalás nélkül kihagyhatunk az életünkből, ugyanis nem éri meg másért felmenni vele a hegyre, mint hogy lenézzünk onnan a városra. Ez a látkép szépnek szép, de nem fogja elállítani a lélegzetünket. Ugyanakkor olcsó a jegy és a sor is gyorsan halad, így azzal se hibázunk nagyot, ha mégis befizetünk egy útra és fentről lefelé cikázva vesszük be a várost. De kétségtelen, hogy

ami lent van, az sokkal érdekesebb.

Mint a legtöbb európai nagyvárosnak, Tbiliszinek is van egy hosteles, airbnb-s része, egy óvárosa, egy bohém negyede, egy szuvenír kánaánja és hatalmas külvárosa. Jó itt elbolyongani egy napot, kedvesek az emberek, ha egy kicsit mélyebbre nézünk a város szövetébe (nem a sugárutakon sétálgatunk), nyugalmat és bizalmat áraszt még úgy is, hogy a demokratikus köztársaságot olyan nagyhatalmak veszik körül, mint Oroszország, Törökország és Azerbajdzsán. Néhány helyen ugyan lobog már az EU zászló és láthatóan csordogál EU-s pénz az országba (például teljesen indokolatlan helyeken való street workout „pályák” felhúzásának formájában), de alig valószínű, hogy a nyugati nagyhatalmak szembeszállnának a közeljövőben a nagymedve hóna alá csapott kis országért. Érződik az orosz befolyás még a karaoke bárokban is, a teljes személyzet tökéletesen beszél és énekel oroszul, ha erre a törzsvendég Szása felszólítja.

Üzennek a falak?

Egy város morális és kulturális állapotát szeretem a street art tevékenységén keresztül lemérni. Érdemes odafigyelni, hogy mit üzen a tömeg a falakon. Grúzia ez alapján vegán, hippi, ezo, trash, aki felszedi a kutyája után a piszkot, szeret olvasni, szereti Ronaldinhot, a füvet és a jó kávét.

Ha valamilyen okból kifolyólag csak egy programra van időnk a városban, akkor vagy fürdőbe érdemes menni vagy piacra. A hammam masszázs egy teljes testes dörzsölős, habozós, masszírozós kényeztetés, de fotós szemmel kevéssé érdekes. Nem úgy a bolha és a mellé nőtt festményvásár, amellyel kapcsolatban örökké titok marad, kik is az alkotók. Ha mindenképpen meg kellene tippelnem, akkor azt mondanám, hogy van egy rejtett tbiliszi művésztelep, amelynek a termékeit kihelyezett ügynökök értékesítik az ún. Dry Bridge Marketen. Ugyanis egészen biztosan nem a művészek maguk ücsörögnek a képek mellett, de az is nehezen hihető, hogy minden festmény-kofának van egy öccse, aki művész, ahogy azt ékes angolsággal állítják nekünk.

23 Fotó megtekintése Grúzia ott kezdődik, ahol lekanyarodsz az útról – utazónapló sok képpel Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi fagyiárus a bolhapiacon Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi bolhapiac Még több + Tbiliszi Dry Bridge Market Még több + Tbiliszi Dry Bridge Market Még több + Tbiliszi Dry Bridge Market Még több +

Egyszer egy szép napon, tudom, hogy elhagyom a várost

Következzen végre

a lényeg: a Kaukázus.

Vidékre tartva döbbenetes szegénységen vezet keresztül az utunk. A falvak, ahol már nem élnek emberek, nem sokban különböznek azoktól, ahol még igen.

Sokszor csak onnan lehet tudni, van-e valahol élet, hogy állatok vannak a területen. Felbukkan egy-egy nyáj, pásztor, valahol szól egy kolomp.

Csodálkozva néznek ránk mindenhol, ahol megállunk, nem csak a heti, de talán a havi látványosság is mi vagyunk. Mert a lényeg akkor tárul fel, amikor a köves útról offroadra térünk. Négykerék meghajtás, felező, nagy levegő és gyerünk.

Megéri.

A házakból előkerülő emberek, ha nem kezdeményezünk, nem szólnak, csak néznek. Nem rosszallóan, nem vészjóslóan, még csak nem is méregetve, de valami mélyre hatoló tekintettel. A Truso völgyben Dél-Oszétia felé közeledve nem véletlen komorodik el a hangulat.

Aki viszont fél a kutyáktól, az bajban lesz. Az út mellett méla unalommal néznek, heverésznek, őriznek területet vagy tehenet a hatalmasabbnál hatalmasabb kaukázusi juhászkutyák.

Persze a vidéket járva nem csak kóbor állatok jönnek szembe, hanem templomok, papok, síelők, siklóernyősök, orosz-grúz baráti emlékművek is.

Egészen biztos, hogy a világ egyik legszebb országa Grúzia. Aki nem hiszi, járjon utána.