Szálloda lett a nyugalmazott luxushajó – a Queen Elizabeth 2 fedélzetén jártunk

Dubajról már az összes grandiózus jelzőt elsütötték – írtunk róla bőven mi is, nem könnyű hát újat mondani. Ha a saját véleményemet egy mondatban kellene összefoglalnom, azt mondanám, az a nagyon jó Dubajban, hogy állati eklektikus. Egyszerre nyüzsgő és lomha, és aligha létezik olyan finnyás turista, akinek az igényeit ne tudná kielégíteni a sivatagi metropolisz.

Száláslehetőség van bőven, és egyáltalán nem mind méregdrága. Jelen van a városban az összes ismert szállodalánc a Hiltontól a Mövenpicken át a Hyattig, mely utóbbinak például hat szállodája is áll Dubajban. De aki valami igazán különlegesre vágyik, és fogékony a történelemre, az eltölthet pár éjszakát a Queen Elizabeth 2-n is, amit 2008-ban vett meg Egyesült Arab Emírségek potom 100 millió dollárért, és idén április óta lebegő hotelként funkcionál. Nekünk pedig volt olyan mázlink, hogy egy villámlátogatás erejéig bekukkanthattunk a fedélzetére. Jöjjön hát most néhány érdekesség erről a tekintélyt parancsoló monstrumról.