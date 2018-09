Debrecenbe kéne menni… például karneválozni, de sok más okból is. Soroljuk

Debrecen Hajdú-Bihar megye központja, az ország második legnagyobb és legnépesebb városa. Van néhány dolog, ami tízből kilenc embernek biztosan eszébe jut, ha meghallja a cívisváros nagybetűs nevét. Ilyen a Debrecenbe kéne menni című dalocska, a Nagytemplom vagy a virágkarnevál. Debrecen egyszerre hagyományőrző és dinamikusan fejlődő, modern hely is. Ismerjük meg közelebbről.

Világszínvonalú virágkarnevál

A Debreceni Virágkarnevált 1966-ban rendezték meg először, azóta pedig igazi fesztivállá nőtt. Én magam sosem tudtam elképzelni, hogy hogyan zajlik, de idén bepillanthattam a kulisszák mögé.

Egy virágkocsi elkészítése hatalmas munka. Gulyás Tamás kivitelező elmondta, hogy a tervezés például már tavasszal elkezdődik.

A figurák hungarocellből készülnek, fémekkel merevítik őket, a bonyolultabb darabokat szobrászművészek készítik.

Ezeket szükség esetén lefestik, majd virágokkal díszítik. A száraz virágos díszítéshez már júliusban hozzálátnak, de az élővirágokat csak augusztus 18-án éjjel kezdik felrakni a kocsikra. Ehhez idén 670 ezer szál dália érkezett hűtőkamionokon Hollandiából.

A virágkocsikat önkéntesek és diákszövetkezeti tagok díszítik egy hatalmas hangárban. A virágok fejét speciálisan erre a célra készített szögekkel tűzik rá a hungarocellre, nagy precizitással.

Egy-egy kocsira átlagosan 40-120 ezer virág kerül, a hangárban hatalmas a nyüzsgés.

Ottjártunkkor, augusztus 19-én délután az idén 60 éves debreceni állatkertet ünneplő virágkocsin még csupaszon állt a 4 méter magas és 13 méter hosszú bengáli tigris. Külső szemlélőként hihetetlennek tűnt, hogy ez másnapra elkészülhet, de 20-án már teljes fényében pompázott hatalmas virágfelületével. Ugyanez mondható el A kultúra összeköt elnevezésű kocsiról is. Ez csak megfeszített és összehangolt munkával jöhetett létre.

Az alábbi képen Nagyvárad és Debrecen közös virágkocsija látható, szintén félkész állapotban, a háttérben a narancssárga tigris virágok nélkül.

Ez pedig A kultúra összeköt nevű virágkocsi:

És íme a tigris teljes pompájában:

Hosszú menet lesz

Augusztus 20-án a virágkarneváli felvonuláson 16 kocsi vonult végig a Szent Anna utcától a Nagyerdőig. Szemet gyönyörködtető látványt nyújtott a sok virágba öltözött kreáció, még a virágok illatát is érezni lehetett. A kocsikat 30 művészeti csoport kísérte.

A 4 kilométer hosszú útvonalon rengeteg ember gyűlt össze, akiket a nagy hőség sem tántorított el a karneválozástól. Az út mentén nyolc tribünt állítottak fel, ezekre jegyet kellett váltani. A tribünöknél tánccsoportok előadásait láttuk: a magyar csapatokon kívül érkeztek a világ minden tájáról, például Szenegálból és Törökországból is. A táncművészeknek – akik között gyerekek és idősek is akadtak – komoly erőnlétre lehetett szükségük, hogy végigjárják a 4 kilométeres utat, közben pedig tribünönként egyszer, azaz összesen nyolcszor ugyanazzal a lelkesedéssel előadják a produkcióikat.

Egy kis ízelítő a sokszínű produkciókból, amelyeket különböző nemzetiségű és korú művészek adtak elő, sokféle stílusban:

Na de utána?

A Debreceni Virágkarnevál már rég nem egy napról szól csupán, egész karneváli hétté nőtte ki magát. A színes programok már augusztus 14-én elkezdődnek, van például 3D épületvetítés a Nagytemplomnál, Fények éjszakái program a Tündérkertben, Food Truck Show a Kossuth téren, Cseh sörkert és Galiba Gyermekfesztivál a Nagyerdőnél, sakkterasz, illetve komoly- és könnyűzenei koncertek városszerte több helyszínen is. Debrecen ilyenkor valóban egy nagy hömpölygő ünnepi fesztivállá változik.

A virágkocsik közül öt a karnevál után Erdélybe látogat, de előtte még megmutatják magukat 20-án este is a Karneváléjen, a Nagyerdei stadionban rendezett hatalmas show-n, ahol fellép a felvonuláson is részt vevő közel 2000 táncos, illetve ismert énekesek, zenekarok is. Idén a HoneyBeast kezdett, majd a táncosok mellett A Dal című műsor fellépői szórakoztatták a nézőközönséget a telt házas stadionban. A sztárvendég Alexander Rybak belorusz származású norvég hegedűművész, énekes és zeneszerző volt, aki 2009-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált.

Jó, jó, de mi lesz a virágkocsikkal?

A kocsikat az ünnepségek után visszaszállítják a hangárba, ahol díszítették őket. Ott van olyan meleg, hogy a virágok gyorsan megszáradnak. Ezután kiszedik belőlük a szögeket (amiket a következő évben újra felhasználnak), a virágokat pedig komposztálják. Amit lehet, újrahasznosítanak.

Impressziók és kikapcsolódás Debrecenben

A Debreceni Karnevál lenyűgöző, de a város akkor is jó hely, amikor nyugodtabb képet mutat. Remek kikapcsolódást nyújthat végigsétálni a belváros utcáin, megcsodálni a főteret, a monumentális Nagytemplomot, a Déry Múzeumot, végigmenni a hangulatos házakkal szegélyezett Nagyerdei körúton, járni egyet a Nagyerdőben, csobbanni vagy csúszdázni az Aquaticumban.

Ha kultúrára vágyunk, jó választás lehet a Modern és Kortárs Művészeti Központ, azaz a MODEM, ahol jelenleg az Impressziók című kiállítás látható: Monet, Degas, Cézanne, Van Gogh, Modigliani, Matisse, Picasso, Warhol és Francis Bacon műveit hozták el a Johannesburgi Művészeti Galéria gyűjteményéből. A festők leghíresebb alkotásait jól ismerjük, de ezeket a műveket aligha: a művészek új arcát ismerhetjük meg a kiállításon, ami szeptember 23-ig még megtekinthető. Gondoltad volna például, hogy ez itt balra egy Van Gogh kép? Ha nem, akkor tudd, hogy az. És hogy még meg is nézheted.