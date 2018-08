Nagyon megjárták, akik dunai hajózásra fizettek be

A hőség és a csapadékhiány miatt napok óta rendkívül alacsony a Duna vízállása a szlovák szakaszon is, ami a teherhajókon kívül a kirándulóhajóknak is gondot okoz – számolt be az Infostart. Előfordul, hogy egyik napról a másikra közel kétszáz vendéget kell elszállásolni Pozsonyban.

A mélyebb merülésű hajók augusztus elejétől jelentős gondokkal küzdenek a Bécs–Budapest szakaszon. A kirándulóhajók esetében a kapitány dönti el a hajótest merülése alapján, hogy hajózható-e a folyó. Nem megfelelő a Hainburg melletti szakasz Bécs és Pozsony között, illetve Bőstől Budapest irányában.

A nagyobb turistahajók Budapesten vagy Bécsben vesztegelnek, Pozsonyba autóbuszokkal szállítják a kirándulókat – közölték a Bratislava Tourist Board szervezetnél.

A Pozsonyban is megálló hajókon az utazók száma egy turistaszezonban eléri a 600 ezer főt.