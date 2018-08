Medúzariadót fújtak a Balti-tengeri strandokon

Medúzariadót fújtak a német hatóságok pénteken a Balti-tenger Schleswig-Holstein tartományi partjának strandjain, felszólítva a fürdőzőket, hogy nem merészkedjenek a vízbe a szokatlanul sok medúza miatt. Csütörtökön mintegy 120 fürdőzőt részesítettek elsősegélyben és további 600 bejelentés érkezett arról, hogy sárgahajas medúzák megcsíptek úszókat.

A csalánozók törzsében tartozó medúzák karjai végén csalánsejtek vannak, amely bőrfelülettel érintkezve allergiás reakciót válthatnak ki. A csípések görcsöt és nagy fájdalmakat okoznak.

A sárgahajas medúzák nem őshonosak a Balti-tengerben, mivel annak viszonylag alacsony a sótartalma, de az elmúlt években tengerbiológusok nagy számban észlelték populációikat a térségben. Megjelenésüket a globális felmelegedés számlájára írják, a melegedő Balti-tengerben egyre több a plankton, amely a medúza fontos táplálékforrása.

