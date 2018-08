Megszégyenítették a repülőgépen a transznemű nőt

A transznemű Lenore Herrem a kanadai Westjet légitársasággal akart Calgaryból Saskatoonba utazni, a beléptető kapunál elkérték a személyi igazolványát, melyben még férfiként szerepel, szintúgy, mint az egészségbiztosítási kártyáján látható fotón, mely 5 éve készült. Mivel Lenoe ma már női külsővel él, a reptéri dolgozó úgy ítélte meg, hogy az igazolványok nem stimmelnek. Kollégája viszont azt mondta, rendben vannak, felengedheti a gépre.

Lenore szintén jelezte, hogy a fotó azért nem stimmel, mert transznemű, ám az arca ugyanolyan és az igazolványában szereplő név megegyezik a beszállókártyáján lévővel.

Lenore Herrem was leaving Calgary when she says a WestJet agent outed her in front of fellow passengers. https://t.co/ovVSq4WvMO @sarahcrgr