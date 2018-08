Hatan meghaltak, de a magyarok megúszták a spanyol mólóbalesetet

Mint arról beszámoltunk, vasárnap éjszaka a tengerbe omlott a fából ácsolt nézőtér egy fesztiválon a spanyolországi Vigóban. A mólón több száz ember volt, rengetegen megsérültek, hatan meghaltak a balesetben.

Magyarok is voltak az extrém sportok versenyén, az O Marisquino Sport- és Zenei Fesztiválon, és csak a szerencséjüknek köszönhetik, hogy élve megúszták a balesetet.

– mesélte Város Viktória, a magyar küldöttség egyik szervezője a Borsnak.

Nagyjából éjfél körül vették észre, hogy megtelik a tér szirénázó autókkal. Miután megtudták, hogy beszakadt a móló, pánikba estek, mert az egyik magyar gördeszkást nem érték el.

Another failure of centralization in Spain. A pier collapsed injurying hundreds. The local mayor had pleaded for months to have it repaired, but the authorization could only come from Madrid. Nothing was done. https://t.co/5805bMvzXa