Erre a szigetre mindenki azért jár, hogy kengurukkal szelfizgessen – cuki fotók

Létezik egy sziget Ausztrália partjainál, ahová mindenki ugyanabból az okból jár: hogy találkozzon a quokkákkal, azaz a kurtafarkú kengurukkal. A Rottnest-sziget őshonos lakói olyanok, mintha a mókusokat keresztezték volna a kengurukkal, azaz: hipercukik!

A kurtafarkú erszényesek nem csak aranyosak, végtelenül barátságosak is. Olyannyira, hogy a szigeten nemcsak engedélyezett, de kifejezetten ajánlatos is a közelükbe merészkedni, sőt még a szelfikre is nyitottak. Ezt bizonyítja az a rengeteg fotó, amit a #quokkaselfie címke alatt találni az Instagramon.

