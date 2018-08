Havazott Szardínia szigetén – fotók+videó

Miközben Európában tombol a kánikula, ritkaságszámba menő természeti jelenséggel szembesültek Szardínián: a nyár közepén havazni kezdett – számolt be az euronews.

Az olasz szigetet fehér hótakaró borította be, miután egy vihar hirtelen erősen lehűtötte az addig forró levegőt.

