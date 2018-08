Kigyulladt egy telefon a Ryanair gépén, felfújható csúszdán menekültek az utasok – videó

A tüzet egy hordozható külső akkumulátor okozta, amelyhez az egyik utas telefonkészüléke volt csatlakoztatva – írta meg a La Vanguardía napilap. A repülőgép még indulás előtt állt, és a felszállási engedélyre várt, amikor a tűz keletkezett, kisebb pánikot okozva az utasok között, akiket felfújható csúszdán keresztül menekítettek ki a gépből, miközben az egyik légiutas-kísérő eloltotta a lángokat.

Az ír légitársaság közleményt adott ki a történtekről, kitérve arra is, hogy senki sem sérült meg. A napilap cikke szerint az utasok mentése kaotikus volt, és közzétettek egy mobiltelefonos felvételt is arról, hogy az emberek a csúszda alján összetorlódtak, és többen ki is borultak belőle a betonra. (MTI)