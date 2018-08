Hatalmas medencévé alakították az elárasztott vasútállomást ebben a svéd városban

Ahogy Európa többi részén, a hőmérsékletek Svédországban is rekordokat döntenek, és a nyári kánikulában az emberek a legapróbb vízfelületeket is igyekszenek kihasználni. Miután Uppsala városának vasútállomását egy heves vihar után elárasztotta a víz, a lakók ebben a szerencsétlen helyzetben is meglátták a lehetőséget a hűsölésre.

Amíg a hatóságok azon küszködtek, hogyan hárítsák el a katasztrófát, a lakók fogták magukat, és matracokkal vonultak az áradás helyszínére, hatalmas medencés bulivá változtatva az úszó állomást.

A móka nem tartott sokáig, vasárnap estére sikerült az összes vizet kiszivattyúzni az állomás területéről, és az élet visszaállt a normális kerékvágásba.

