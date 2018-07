Egymilliárd euró jogos kártérítésről csúsztak le az európai légi utasok

Az európai utasok mintegy 1 milliárd euró (vagyis nagyjából 320 milliárd forintnyi) jogos kártérítést nem igényeltek vissza a légitársaságoktól, részben azért, mert nem ismerik a jogaikat – mondta Bolyó Anikó, a légi utasok érdekérvényesítésével foglalkozó Flight Refund ügyvezetője hétfőn az M1 aktuális csatornán. Bolyó hozzátette: légitársaság-függő a kártérítések, kárenyhítések kifizetése, önként nagyon kevés cég fizet.

A szakértő emlékeztetett rá, hogy a légiutas-jogokat európai uniós rendelet szabályozza, légitársaság hibájából történt járattörlés, három órán túli késés, járattúlfoglalás miatt visszautasított beszállás esetén 250 eurótól 600 euróig (~80–190 ezer forintig) jár kártérítés.

Ugyanakkor vis maiornak számít a kedvezőtlen időjárási viszony, a politikai ok vagy – ez most éppen aktuális – a sztrájk, ilyen esetekben tehát nem jár kártérítés. Egy európai bírósági döntés különbséget tett a légi közlekedés sztrájkjai között, és kimondta, hogy csak az előre be nem jelentett munkabeszüntetés esetén jár a kártérítés.