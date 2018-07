117 strand 293 kilométernyi partszakaszon, ez Montenegró

Az utóbbi hetekben bemutattunk egy sor olyan nyaralóhelyet, ahol nem zavarnak okvetlenkedő turisták. Írtunk a

horvátok kedvenc horvátországi üdülőhelyéről, a Splittől pár óra kompútra fekvő Lastovo szigetéről ,

, majd ajánlottunk eldugott olaszországi strandokat ,

, és csehországi tavakat is.

Ideje egy olyan országgal foglalkoznunk, mely nyugaton Horvátországgal, északon Szerbiával határos, de a dalmát vidéknél sokkalta nyugodtabb, Szerbia romantikus káoszához képest pedig már-már olyan rendezett, mint Németország. Montenegróról van szó, egy turizmusát tekintve 12 éve folyamatosan fejlődő országról.

Épp csak felső tagozatba lépett, de eddig jól tanul

Montenegró fiatal állam, 2006-ban rendeztek népszavazást arról, hogy továbbra is Szerbiával legyen államszövetségben, vagy függetlenné váljon. Az év május 21-én a montenegrói lakosok 55,5 százaléka szavazott arra, hogy viszlát, Szerbia, 2006. június 3-án pedig az ország kikiáltotta a függetlenségét.

Montenegró kicsi, lakosainak száma 620 ezer, tengerpartjának hossza 293 km: egy 2017-es felmérés szerint összesen 117 strandot építettek ki rajta. Az ország az oroszok kedvence, egyesek úgy vélik, hogy az orosz maffia hármas számú pihenő- és lakóhelye a francia Riviéra és a több tízezer orosz állandó lakhelyéül szolgáló Ciprus után. Áttelepülésről nincs szó (nem találtunk arra adatot, hogy látványosan megnőtt volna az oroszok száma, és kolóniáról sem tudni), a turisták számát tekintve viszont tényleg sokan érkeznek Oroszországból: 2007-ben például 350 ezren mentek oda nyaralni, így a beutazó turisták számát tekintve az oroszok ezüstérmesek. Az aranyat amúgy a szerbek viszik: kicsit több mint 400 ezren üdültek a déli szomszédnál. A magyarok körében az ország még nem túl népszerű, alig 10 ezer honfitársunk lépett át a Horvátország-Montenegró határon, pedig lenne miért.

Például Kotorért

Dalmáciára jellemző, hogy a partok mentén a víz felől nézve vannak magasabb dombok, esetleg hegyek, a Kotori-öblöt körülvevő csúcsok viszont 1000 és 1700 méter közötti magasságig nyúlnak a tengerszint fölé. Kotor városa a világörökség része, nyáron zsúfolt (ezen túl viszont csakis szellősebb helyet találsz a partvidéken). A település Montenegró leglátogatottabb városa, 2006 óta szállodák tömkelege épült itt, az eszetlen költekezés és építkezés pedig kezdte kinyírni a városképet, főleg a történelmi óvárosét. Ahogy azt mi is megírtuk, az ENSZ Kulturális Szervezete 2017 végéig adott időt, hogy az Adriai-tenger egyik öblében található városban visszafordítsák a folyamatot, vagyis megtegyenek mindent annak érdekében, hogy Kotor óvárosa az eredeti formájában maradjon fent, az intés pedig elég volt ahhoz, hogy átgondolják, mit tesznek a városukkal. Békén hagyták, a világörökségi státusza megmaradt.

Ha világörökségre vadászó turista vagy, egyébként is egész jó országban jársz, mert ahhoz képest, hogy Montenegró területe csak 14 ezer négyzetkilométer, a világörökségi státusz plecsnijét több helyre is rásütötték, például a Durmitor Nemzeti Parkra, ahol Európa legeslegutolsó érintetlen feketefenyő-erdeje található, vagy a Stecakra, ez egy középkori síremlék. Látod, egy napra megéri elhagyni a partot, de most nyár van, irány vissza a tengerhez.

Például Budvába

A kettes számú üdülőhely Kotor után, jóval kevesebb, de azért sok turistával – még a népszerű Royal Beachen is eloszlanak az emberek. A strandra lejutni kicsit nehézkes, szűk szerpentinen kell megközelítened, egyesek talán pont ezért visszariadnak tőle. Mindenesetre áll ott egy szálloda, ennek az éttermébe csak pólóban térhetsz be, légy megértő.

Budva 2500 éves város, ezért nyilván nem lep meg, hogy történelmi emlékhely – szépségét sokan a horvátországi Dubrovnikéhoz hasonlítják, pedig a közös bennünk nagyjából annyi, hogy mindkét település történelmi belvárosában akad pár kanyargós, szűk sikátor, és van templom is. Ha például nem izgat semmi, ami valláshoz vagy egyházhoz köthető, akkor a Mogren Beach (na, az egy másik veszettül jó strand) felől jövet, vagy a Mogren Beach felé menet nézd meg a Balett-táncos szobrát. Szelfipont.

A Tripadvisor szerint a város legjobb étterme a Forsage Gastro Lounge, de ha itt eszel, repkednek majd a tízeurósok a számlára (ha ketten vagytok, esetleg családdal, bőven 100 fölé lépsz), ezért jobban jársz, ha valami parti kocsmát vagy éttermet választasz: egy személy akkor is megússza úgy 16 euróból, ha tengeri ételt eszik, és megfejeli két pohár borral meg egy desszerttel, ami, khm, baráti. Montenegró ugyan tengerparti ország, mégsem a halas fogásokról híres a konyhája: a sonkához, a sajthoz és a kecskehúshoz nagyon értenek, de erről majd később.

Elegem van az emberekből, van ott valami eldugott strand?

Már hogyne lenne, édes, drága aranycsillagom, mondaná erre a nemrég megismert montenegrói nagyi, és sorolná is őket. Igazi szabadstrandolásra (értsd: se vízi mentő, se büfé, se szálloda) van lehetőség, de Montenegróról annyit érdemes megjegyezni, hogy a biztonsággal megközelíthető partszakaszokat már beépítették. Ennek ellenére jó pár olyan sziklatömb vagy kavicsos szakasz akad, ahol tényleg csak pár ember van. Ilyen például a Crvena Glavica, ahova autó helyett busszal érdemes érkezni, de a megállótól úgy fél óra séta a part. Mielőtt odaérnél, át kell „vergődnöd” egy olívaligeten, aztán eléred a sziklákat. Most szólunk, hogy a strandra nincs kiírva, hogy nuditelep, egyesek viszont ledobják a fürdőruhát, és meztelenül napoznak – nem a magamutogatás miatt, hanem mert nincs ott ember, akit zavarnának vele. El lehet távolodni, ha nem tetszik, és lehet mást keresni.

De hol lakjak? Magánszállás (micsoda, 13 ezer per éjszaka a parton?), szállodák, panziók, luxus és fapad, nagyjából mindent megtalálsz, és pont az a rendszer, mint minden tengerparti országban: minél távolabb vagy a parttól, annál olcsóbb egy szoba. A parti szállók (csillagszámtól függően) több száz eurót is kérhetnek éjjelenként, a hegyen, 20 perc sétára a strandtól, fejenként akár 30 euróból is megúszhatjátok éjszakánként.

Még szerencse, hogy ez közel sem lehetetlen, ott van például a Veslo strand, amihez szintén egy olívaligeten keresztül visz az út, de az olívaliget előtt parkolót találsz. Mivel magánterület, ne lepődj meg, ha jön egy nem egyenruhás ember, és kér 2-3 eurót azért, hogy ott parkolsz, ez Montenegróban egész gyakori. Fizesd ki a díjat, és minden rendben lesz, fogd fel úgy, hogy egy olyan strandra váltottál tikettet, amit képeslapnak kéne fotózni. A sziklás, kavicsos partra érdemes vízicipőt venni, és úgy beklaffogni az égszínkék vízbe. Lebegj, mert az a legjobb a sós vízben, aztán gyere ki, aludj egyet, másnap pedig vedd irányba a Perasica Do strandot. Na, ez mindenféle tömegtől távol van, a közeli szállodák közül talán a Motel Castelo a legnagyobb, de ez sem ipari méretű. A strandra odajutni (ahogy azt már megszokhattad) nem lesz könnyű, de megéri a lépcsőzést. Úgy 15 darab napernyőt adnak bérbe itt, a kavicsos partszakasz szélén pedig áll egy apró étterem, tök jó kajákkal.

Tényleg, most már egész éhes vagyok

Hát, akkor itt jól fogsz lakni, mondaná megint a montenegrói nagymama. Az ország gasztronómiája a szerb és a horvát konyha egyvelege. Nemzeti étel a rastan, ez egy jó esetben szárított kecskehússal felfőzött káposztás ragu, a hús miatt édeskés szósszal. Akárcsak a szerbeknél és a horvátoknál, itt is imádják a cevapot és a pljeskavicát, és van egy bordetto néven futó hallevesük, amit nagyjából az összes tengerparti étterem árul. A húsfüstöléshez is értenek, sonkában például kifejezetten erősek, ráadásul füstölés után a tengerparti régióban sokszor kiaggatják napokra, hetekre vagy akár hónapokra a combot, és hagyják, hogy átjárja a sós víz felől érkező szél. Ad neki némi bukét. A parti falvakban a kilógatott sonka olyan gyakori látvány, mint Montenegró felé utazva Horvátországban a nyársra tűzött egész disznó – mindkettő finom, de most Montenegróban jársz, hát edd a sonkát mézzel és fügével, tetszeni fog. Az apró falvak (néha csak tanyák) a parti úton szellősen helyezkednek el, ha panziót látsz, szállj csak meg egy éjszakára. Néha piszlicsáré összegeket kérnek két ágyért (értsd: 20 euró / éjszaka), a panzió alatti kocsmában pedig olykor annyira lezseren veszik az életet, hogy ha kérsz egy pohár bort, akkor közlik, hogy szolgáld ki magad, csak ne zavard meg a kártyapartit. És ha lehet, ne kibicelj, azt nem szeretik a kártyások. Látod, Montenegróban ilyen könnyedén mennek a dolgok, csak bírd ki azt az uszkve 11 órát, amíg leautózol.

Amit még érdemes megnézni Perast. Budvához hasonlít, de kevesen vannak. Sveti Stefant a maga rózsaszín kavicsos tengerpartjával. Bart, ahol a világ legrégebbi olajfája található – atyaég, már elmúlt 2000 éves. Ulcinjban pedig a strand homokos, ésa hullámok szörfözésre termettek.

