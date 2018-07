Beleegyezés nélkül, élő közvetítésben mutatta meg utasait az Uber sofőr

„Megpróbálom megragadni a természetes interakciókat az utasok és köztem” – mondta el Jason Gargac. A St. Louisban élő Uber sofőr két kamerát és LED-lámpákat szerelt fel autójában, hogy az utasok sötében is jól látszódjanak, mindezekről viszont rajta kívül senki sem tudott. Gargac az ötletet más taxisoktól vette, viszont ott az utasok belegyezésével történt az élő közvetítés róluk. Kezdetben Gargac is beavatta az embereket, és enegedélyt kért tőlük, viszont szerinte a végeredmény pont emiatt nem lett természetes. Missouriban amúgy is legálisnak minősül egy ehhez hasonló felvétel, elég, ha csak egyetlen fél járul hozzá.

A sofőr videóit 4.500 követője látta, utasai pedig gyanútlanul nyíltak meg és osztották meg vele magánügyeiket vagy intim helyzeteiket élték meg az autóban, melyről azt hitték, csak Gargac látja. Eközben a nézők kibeszélték az egyes utasok kinézetét és viselkedését. Amikor azonban kiderült, hogy a férfi videóra vette és élőben közvetítette számos utasa szavait és tetteit, sokan egyértelműen dehumanizálónak ítélték Gargac tettét. Az Uber elmondta, hogy nem vállalhatnak felelősséget a sofőr tettéért, mivel a helyi törvényeket nem sértette meg.

