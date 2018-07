Csinos kis kártérítés járhat a reptéren maradt poggyász után

Akár több százezer forintos kártérítésre is jogosultak azok az utasok, akiknek csomagjait elhagyja a légitársaság, vagy az indulás előtt törlik a gépét. A Pénzcentrum az elmúlt napok poggyászbotrányai után utánajárt, milyen esetben mekkora kártérítés jár a légiutasoknak.

Ha a csomag késik, megsérül vagy elveszik

Ebben az esetben a légitársaság köteles megtéríteni a kárunkat, amibe az is beletartozik természetesen, hogy amíg vártunk a csomagunkra, új ruhákat vagy higiéniai termékeket kellett magunknak vásárolni (de persze csak a szükséges mértékben, a légitársaság kontójára nem újíthatjuk meg a teljes ruhatárunkat).

A feladott poggyászokért a légitársaság 1300 eurós értékéhatárig, azaz körülbelül 423 ezer forintig felelős.

Törölt járat, három óránál többet késő gép

Ha három óránál többet késett a gépünk, vagy egyszerűen törölték a járatunkat, akkor is kártérítésre vagyunk jogosultak. Ha 1500 kilométernél közelebb volt az úti célunk az indulási helyszínünktől, akkor 250 euró (kb. 81 ezer forint) kártérítésre vagyunk jogosultak, 1500 és 3500 kilométer között 400 eurót kaphatunk (130 ezer forint), 3500 kilométer fölött pedig 600 euró (195 ezer forint) illet meg minket. Ezen kívül természetesen jogosultak vagyunk a repülőjegy árára is, ha végül is nem jutottunk el az úti célunkhoz.

Rendkívüli körülmény

Amennyiben egy légitársaság bizonyítani tudja, hogy rendkívüli körülmények miatt történt az utazással kapcsolatos probléma, akkor nem vagyunk jogosultak kártérítésre, ugyanakkor egy mezei technikai probléma nem számít ilyen oknak. Egy friss uniós döntés értelmében már a sztrájk sem számít feltétlenül annak, így akár a Ryanair munkavállalóinak sztrájkja miatt törölt gépek utasainak is járhat kártérítés.

Aki mélyebben elmerülne az európai utasjogokban, az Európai Unió erre a célra létrehozott oldalán megteheti.