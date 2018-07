A záróvonalon előzött egy forgalomból kivont busszal a Veronában balesetező buszos cég vezetője – videó

A Kecskeméti Járásbíróság három hónapra eltiltotta a járművezetéstől, valamint 60 ezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezte Czakó Tibort, a Pizolit Kft. ügyvezetőjét, amiért januárban az 5-ös főúton a záróvonalon átlépve előzött meg egy biciklistát egy forgalomból ideiglenesen kivont autóbusszal – tudta meg a 24.hu.

Ahogyan az közismert, Czakó az ügyvezetője annak a cégnek, amelynek egyik járművével 2017 januárjában súlyos balesetet szenvedtek a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai. A 17 halálos áldozatot követelő baleset körülményeinek feltárását célzó vizsgálatok során súlyos szabálytalanságokat tártak fel a buszüzemeltető cég részéről.

A mostani szabálytalan előzéssel kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy Czakó 2018. január 3-án délelőtt az 5-ös út Kiskunfélegyháza felé bevezető szakaszán folyamatosan a záróvonalon haladt egy olyan autóbusszal, amelyet 2017. december 27-én ideiglenesen kivontak a forgalomból. Az előzés miatt a szemből érkező autó sofőrje kénytelen volt a padka irányába lehúzódni, ezzel Czakó a bíróság szerint a sofőr és utasa testi épségét is veszélyeztette. Czakót „a közúti közlekedés rendjének megzavarása és érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértése” miatt elmarasztalták.

Czakó elismerte, hogy ő vezette az autóbuszt, de kifogással élt a rendőrségi határozat ellen: a közlekedés rendjének megzavarása miatt indított eljárás megszüntetését, és a járművezetéstől való eltiltás mellőzését kérte, a bíróság azonban alaptalannak ítélte a kifogását.

Az esetről a szemből érkező autó fedélzeti kamerája felvételt is készített. Ez alapján az is felmerült, hogy Czakó telefonált is vezetés közben, ám ezt nem tudták bizonyítani.

