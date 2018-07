Gusztustalan módszert találtak az utasok lehúzására az Uber-sofőrök

El kellett telnie néhány évnek, hogy az Uber-sofőrök ráérezzenek a rendszer gyenge pontjaira és kitalálják, hogyan tudnának több pénzt kisajtolni belőle. Ennek az egyik bravúros eleme lett a kamuhányás, amit a sofőrök tesznek a kocsijukba, majd megvádolják az utast azzal, hogy ő rondította tele a járművet.

Miután jelezték a központnak, hogy az utas összehányta a kocsit, az Uber bírságot szab ki az utasra, sőt el is tilthatja őt a további utazástól. Az ügyeskedő sofőrök próbálkozhatnának kiömlött itallal is, de a hányás lényegesen jobban fizet. Mert míg az utastérben kiömlött ital 20 dollárba kerül, egy szolidabb hányás 40 és 80 dollár között van, viszont ha az utas „jelentős kárt” okoz, akkor a büntetés – ami egyben a kártérítés összege is – akár a 150 dollárt is elérheti.

Az Uber természetesen igyekszik elejét venni az efféle csalásoknak, azokat a sofőröket, akiket rajtakapnak, azonnal kirúgják. Az utasokat is arra bátorítják, hogy jelezzék azonnal, ha csalást tapasztaltak.

Business Insider