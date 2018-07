2035-ig eltűnnek a hullócsöves vécék a MÁV szerelvényein

A MÁV tulajdonában álló 2260 személyszállító vonatnak eddig alig a negyedét szerelték fel zárt rendszerű illemhellyel, szám szerint 514-et, a többi továbbra is hullócsöves megoldású, vagyis „sínek közé pottyantós” – tudta meg a Világgazdaság.

A hírportál információi szerint az új vagy főjavított járművek az uniós és a hazai szabályok értelmében higiéniai okokból csak zárt vécékkel helyezhetők üzembe, a még meglévő hullócsöves kocsik viszont kivonásukig forgalomban maradhatnak.

Az állami vasúttársaság ennek ellenére már most közölte, meddig tervezik kivonni vagy felújítani a mintegy 1700 régi szerelvényt: ígéretük szerint legkésőbb 2035-ig kivezetik az utolsó nem zárt vécéjű kocsit is.

A Világgazdaság cikkéből emellett az is kiderül, hogy a MÁV tulajdonában álló vasúti kocsik átlagéletkora 35 év, a legidősebb típusok pedig 50 évnél is idősebbek, a MÁV azonban folyamatosan dolgozik a járműpark fiatalításán: jelenleg is folyamatban van 20, nemzetközi viszonylatra szánt intercity gyártása, valamint további 70, belföldi használatra rendelt IC plusz személykocsi összeszerelésének előkészítése.