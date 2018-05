Unod már a hercegi menyegzőt? Nézegess cseresznyefa-virágzást fotózó New York-i turistákat!

Tizenhét képet kaptunk Amerikából, Hermann Ildi fotográfustól. Ezt üzeni hozzájuk:

Ha most készülsz New Yorkba, semmiképp se hagyd ki a látnivalók közül a Botanikus Kertet Brooklynban (Brooklyn Botanic Garden), főleg ha új profilképet szeretnél magadnak virágzó fákkal a háttérben. Az egész évben mindössze néhány hétig virágzó cseresznyefák idén viszonylag későn, csak május elején kezdtek nyílni, mostanra viszont bombajó látványt nyújtanak, nincs is ember, aki ne akarná megörökíteni. (Na jó, egyvalakit láttam telefon/fényképező nélkül sétálni, egy idős néni térképpel a kezében próbált tájékozódni.) Tömött sorokban tódulnak be a turisták a kertbe különböző képrögzítő eszközökkel felfegyverkezve (volt, akin három kamera lógott egyszerre), mondhatni, a téma mindenkit megérintett: kicsiket-nagyokat, profikat, amatőröket egyaránt. Odaállítják szeretteiket a már virágzó fák elé, ráveszik őket, hogy a szigorú őrök tiltása ellenére ragadjanak magukhoz egy-egy virágot, majd csíz. Szelfibotok repkednek, fényképezők kattannak.

Ezek az apró jelenetek ihlették a következő sorozatot, és csak a hazaúton jöttem rá, hogy egy olyan képem sincs a fákról, amin ne lennének emberek. Pedig tényleg marha szépek.

Mutatjuk is, gyönyörködjetek!

Hermann Ildi sokoldalú fotográfus, a legkülönbözőbb helyzetekben készít képet a legkülönbözőbb emberekről – például azokról, akik nyaralnak, aztán a New York-i magyar holokauszttúlélőkről, a Saul fia szereplőiről, a lányáról, vagy éppen saját magáról a betegsége alatt. Visszatérő vendég nálunk, a túlélőkről szóló Hiányzó történetek című sorozatáról itt írtunk, a vele készített nagyinterjúnk pedig itt olvasható.