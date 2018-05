Egerszalók több, mint gondolnád! (x)

Egerszalókról már bizonyára sokan hallottak, de aki nem tudja, merre induljon, segítünk elhelyezni a térképen. Egerszalók egy kis falu a Mátra és a Bükk hegységek találkozásánál, dombos, lankás vidéken. Budapesttől 120 km-re, Egertől mindössze 6 km-re. Gyógyvizek völgyének is nevezik, hiszen leginkább gyógyvizéről és a Sódomb néven ismert természeti képződményéről nevezetes. Ehhez hasonló természeti csoda legközelebb Törökországban, Pamukkaléban látható, Európában egyedülálló. A domboldalon lefolyó termálvíz az évek során szinte holdbéli tájat varázsolt, a gomolygó fehér párával körülvett mésztufakúpnak csodájára járnak.

A gyógyvíz áldásos hatásait két fürdőben is élvezhetik a vendégek, így mindenki megtalálja az igényeinek valót. Ki a wellness- és gyógyszolgáltatásokkal együtt élvezné a többféle medencét, ki pedig ragaszkodik az egyszerűséghez, és csak a gyógyhatás miatt látogatja a nosztalgikus szabadtéri medencéket. Ezekben akár a csillagos ég alatt is ücsöröghetnek, hiszen az éjszakai fürdőzés is biztosított. Egerszalók egész évben várja a látogatókat, mert a termálvizes medencék télen-nyáron üzemelnek.

Luxus és falusi idill együtt. Ez igaz a szálláshelyekre is, hiszen a négycsillagostól a takaros kis vendégházakig mindent megtalál a vendég. A helyiek vendégszeretetéről, valamint sütő-főző tudományáról is meggyőződhetnek, ha valamelyik rendezvényre ellátogatnak. A legközelebbi alkalom erre a Pünkösdi Tor-Túra, egy hagyományos gasztronómiai program lesz május 19-én. Ekkor 12 helyszínen 16-féle, szabad tűzön, illetve kemencében készült étellel várják a „túrázókat”, amihez házi süteményeket és helyi borokat is kínálnak.

A falut végig járva bármelyik főzőhelyre érdemes bekukkantani és ott kóstolni. Az év többi eseményén is fő téma a helyi gasztronómia bemutatása, a régi kemencék újra munkába állítása és az Egri Borvidék kiváló szalóki borainak hírverése. Ezekhez a legjobb autentikus helyszín az egerszalóki Barlanglakások és Sáfránykert. Itt jeles napokon a kemencékben kenyérlángos, lekváros bukta vagy akár libacomb is sül. A barlanglakásokhoz látogatók időutazáson vehetnek részt, megismerhetik a nagymamáink korabeli bútorokat, használati tárgyakat, gyógynövényeket, a 3D-moziban pedig egészen a dinók idejéig visszarepítjük őket.

Ha látni szeretnék az egész falut, ne hagyják ki a falunéző Tücsökbuszt! A Turisztikai Irodától indulva végignézhetik a nevezetességeket. Ha aktívan töltenék idejüket, pattanjanak kerékpárra, és tekerjenek körbe a horgásztótól a Sódombig, túrázási célpontnak a kaptárkövek felkeresését ajánljuk.

http://gyogyvizekvolgye.hu/

