Mindenét bitcoinba fektette, és most beutazza belőle a földet

A 24 éves dán Jonas Hornehaj soha sem kötődött különösebben a jóléti társadalom javaihoz, ellenben mindig is be akarta utazni a világot. Nemrégen minden mozdítható vagyontárgyát eladta, illetve virtuális pénzbe, bitcoinba fektette körülbelül 700 fontnyi megtakarítását. Persze nem ész nélkül vágott bele a rizikós üzletbe, hanem előzetesen több hónapig tanulmányozta a virtuális valuta működését és a piac pszichológiáját.

Kísérlete olyan jól sikerült, hogy a virtuális befektetés mostanra havi 1400-2000 font közötti összeget termel számára, amelyből saját és barátnője utazási költségeit is kényelmesen fedezni tudja egyelőre. A fiatal pár már bejárta Ázsia nagy részét, a közelmúltban Indonéziából, Thaiföldről, Baliról és a Fülöp-szigetekről posztoltak képeket. És amíg ennyire jól jövedelmez Jonas befektetése, nem is terveznek visszatérni Európába. Jonas azt mondja, hogy ugyan van diákhitele, de ráér majd később aggódni emiatt, most annak van itt az ideje, hogy minél többet lásson a világból, és ezzel párhuzamosan jobban megismerje önmagát.

(Forrás: Metro)