A befőttekhez ez is kellett – Tudod, mire használtuk ezt régen?

A befőtt olyan csodás találmány, ami nemcsak régen, dédi dédijének az idejében örvendett nagy népszerűségnek, hanem még ma is szeretjük – nemcsak megenni, de eltenni sem vagyunk restek. Akár gyümölcsöt, akár savanyúságot töltünk a befőttesüvegekbe, a csemegékkel együtt a napfényt is konzerváljuk, ezért is esik különösen jól egy-egy befőtt a hideg téli napokon.

Régen ez a kis fémszerkezet jó szolgálatot tett a befőzésekkor, így jóformán minden háztartásban volt egy a csodás zöld konyhaszekrényben. Ha nagyi meggybefőttet tett el télire, mindig előkerült ez a retró meggymagozó is, amely nagyban megkönnyítette és jelentősen lerövidítette a fáradságos magozást. Nem állítjuk, hogy több üveg meggy befőzése csupa öröm és boldogság lett volna emiatt a meggymagozó miatt, de talán tíz ujj helyett csak nyolcat festett meg a meggyel való babrálás.