Így vízilabdázik a budapesti kiselefánt – cuki videó

Önfeledten pancsol a kifutóhoz tartozó medencében a galambokat lelkesen kergető Arun. A fővárosi állatkertben tavaly ősszel született elefántborjú a legjobban a labdát szereti gyötörni, de nagyon tetszik neki az is, amikor nekifutásból rohan a habok közé.

Köztudott, hogy az elefántok nagyon szeretik a vizet, ezért az állatkert munkatársai az elefántok kifutójában mindig biztosítanak számukra pancsolási lehetőséget. Régebben csak egy sekély pancsolómedencéjük volt, 1999-ben azonban egy olyan medence épült nekik, amelyben akár egy kifejlett elefánt is el tud merülni egészen a feje búbjáig. Most egyelőre nem színültig töltik fel a medencét, hanem csak annyira, hogy Arun – akinél a Télapó is járt – biztonságosan ismerkedhessen a vizes élményekkel.