Megvan a világ első készpénzmentes országa

Nem arról van szó, hogy a norvég jegybank hadat üzent volna a bankjegyeknek és az érméknek, egyszerűen a fogyasztói igények terelték a skandináv országot abba az irányba, hogy mára Norvégia a világ első készpénzmentes országává vált. Az országban a pénzforgalom mindössze 10 százalékát adják a készpénzes tranzakciók, az ország pénzmennyiségének pedig mindössze 3 százalékát teszi ki a készpénz.

A norvég rendőrség persze örülne, ha ez az arány 2030-ra a nulla felé közelítene, mert készpénz nélkül eredményesebben tudnak harcolni az adócsalókkal szemben.

A G7 összeállításából kiderül, hogy Norvégiát a többi skandináv ország is követi a készpénzmentes úton. Svédországban már öt éve lehet a hajléktalanoknak kártyával fizetniük, egyre több a készpénzmentes bolt, mint ahogy a legtöbb bankban sem lehet már be- vagy kifizetni készpénzben, eltűnőben vannak a bankjegykiadó automaták is.

A svédek annak ellenére nem szeretnék, hogy végleg eltűnjön a készpénz, hogy mindössze a társadalom negyede fizet ezen a módon legalább heti egyszer. Persze inkább az online bankolásban annyira nem jártas idősebbek ragaszkodnak hozzá.

Ezzel szemben Kelet-Európában az elmúlt 10 évben, a gazdasági válságot követő fellendülés alatt közel harmadával ugrott meg a készpénzforgalom.