Májustól három újabb amerikai városba repülhetünk közvetlenül Budapestről

Idén májustól három új közvetlen járat indul a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről az Egyesült Államokba. Az American Airlines még tavaly nyáron jelentette be, hogy május és október között napi járatot indít Philadelphia és Budapest között. Most az is kiderült, hogy az LOT legyel légitársaság hetente négyszer New Yorkba, kétszer pedig Chicagóba indít járatot – írja a hvg.hu.

Ez azt jelenti, hogy az Air Canada torontói desztinációjával együtt összesen négy észak-amerikai célállomás válik elérhetővé közvetlenül a jövő hónaptól. Ilyenre még nem volt példa a magyar légi szállítás történetében.

A cikkből az is kiderül, hogy az első philadelphiai járat május 7-én reggel érkezik Budapestre. A helyszínen a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter, és az USA budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, David Kostelancik is beszédet mond majd.