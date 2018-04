Megrendezett volt a BBC pápua törzsről készített dokumentumfilmje

Most már biztos, hogy megrendezett volt a BBC Emberek bolygója (Human Planet) című dokumentumfilm-sorozatának az a része, amelyet egy pápua új-guineai törzsről készítettek. A kérdéses epizódban a sorozat készítői úgy ábrázolták az esőerdőben élő, kannibál múltjáról híres Korowai törzs tagjait, mint akik a mai napig a fák lombjai közé épített házakban laknak – írja a The Guardian.

Mint kiderült, ez nem igaz. A BBC azt állítja, egy új dokumentumfilmjük, a My Year With The Tribe forgatásán ismét kapcsolatba kerültek a Korowai törzzsel, a törzs egyik tagja pedig elárulta, hogy a korábbi sorozatban látható faházakat kifejezetten a dokumentumfilmesek kedvéért építették, valójában nem ezekben laknak.

Az Emberek boylgójáról nem először derül ki, hogy megrendezett jeleneteket tartalmaz: 2015-ben például kiderült, hogy egy szelídített farkast használtak az egyik jelenethez, miután nem találtak egyet sem a szabadban. A szóban forgó jelenetben két mongol tevepásztor többször rálőtt a „vad” farkasra, majd nagy sajnálkozásba kezdtek, amiért nem találták el. A valóságban azonban nem lőttek rá, a farkas pedig csak a gazdájához rohant, aki a képkivágaton kívül várta. Emellett 2011-ben az is kiderült, hogy a „venezuelai dzsungel” bizonyos részleteit egy brit stúdióban filmezték.

Valójában egyébként az sem új hír, hogy a pápua kannibálok életét is meghamisította a BBC. 2011-ben éppen egy magyar dokumentumfilm-sorozat, az On the Spot készítői, Cseke Eszter és S. Takács András leplezte le, hogy a filmen látható „kannibálok” a valóságban egészen más körülmények között élnek. Erről anno a Népszabadság írt bővebben.