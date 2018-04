Szép összeget fizet a BKV az új dolgozók ajánlásáért

Bruttó 100 ezer forintos toborzási díjat fizet a BKV azoknak a munkavállalóinak, akik sofőröket hoznak a céghez – ez derült ki az ATV birtokába került belső vezérigazgatói körlevélből.

Hét munkakörbe keresnek embert, illetve osztanak érte jutalmat, busz-, trolibusz- és villamosvezetőből is hiány van. A legtöbbet – 100 ezer forintot – akkor adnak, ha valaki villamosvezetőt visz a céghez.

A gyakornokok és tanulók bevonása is pénzzel járhat. Aki autóbuszvezető-gyakornokot toboroz, bruttó 80 ezer forintot kaphat, míg aki buszra, trolibuszra vagy villamosra talál tanulókat, annak 60 ezer forintot fizethetnek.

A juttatásnak azonban az is feltétele, hogy az illető az adott munkakörben legalább 6 hónapot eltöltsön. Az ajánlási díjnak az is feltétele, hogy a munkavállaló nyilatkozatot tegyen arról, ki ajánlotta be a céghez.