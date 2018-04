Tacskómúzeum nyílt Németországban – videó

Tacskómúzeum nyílt a németországi Passauban húsvéthétfőn. A dóm közelében található 80 négyzetméteres múzeumban két büszke tacskótulajdonos, Seppi Küblbeck és Oliver Storz virágárus évtizedek alatt összehozott, több mint 2000 darabból álló gyűjteménye kapott helyet, köztük porcelánfigurák, plüsskutyák, tacskómotívumos metszetek, tacskót ábrázoló bélyegek és egyéb hasonló kutyás „ereklyék”.

– mondta a páros egyik tahja, Küblbeck, aki szerint a tacskó (dakszli) népszerűsége növekvőben van, mert a sajátos formájú eb sokak szívébe belopta magát.

A tacskómúzeum megnyitásának híre már jó előre hatalmas érdeklődést keltett, sokan előre lefoglaltak idegenvezetést, vagy küldtek gyűjtött tárgyakat, például egy tacskórajongó belga punkzenész az egész kollekcióját felajánlotta.

@PaulaTheSausage Sweet Paula, have you heard about the new dachshund museum at Passau? You should tell all your dachshund friends about it! Love, (aa) https://t.co/DmwZ1xHpev

— BF_GöKS (@BF_GoeKS) 2018. március 22.