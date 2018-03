Pilis: a magyarok spirituális töltőállomása

Aki kimerült, lemerült, elfáradt és úgy igazán tele van nála a padlás, a Pilisben töltőre teheti magát. Mindegy, hogy spirituális lélek vagy távolabb nem is állhatna ettől, a végeredmény egy és ugyanaz, itt túrázni igazi léleksimogató élmény. Kesztölci indulással ezúttal is egy rövidebb, 10 kilométeres szakaszt jártunk be.