Hosszú hétvége az egykori morva fővárosban, rengeteg sörrel és kötött pályás őrülettel: Brno

Az autós megoldáson túl az olcsó buszjáratok, valamint meglepő módon a jó árban lévő és kényelmes vasúti közlekedés is rendelkezésre áll a nagyérdemű számára. A 4 órányira található célpontot én magam az utóbbi két közlekedési eszközzel szoktam felkeresni. A jegyárak Budapesti indulással, egy útra 4000 és 6000 Ft között mozognak, ízléstől és persze az utazás dátumától függően pedig nagyjából az alábbiak szerint alakulnak:

MÁV: 4340 Ft (14 EUR) vagy 5890 Ft (19 EUR)

Cseh-Busz: 3000-től 6000 Ft-ig

Student Agency: 11,50 EUR-tól 18,90 EUR-ig

Egy nap számos járat indul és érkezik, így a hajnali indulás és a késő esti érkezés sem gond. A vasutat választók Magyarországon belül még Vácott és Szobon, a busszal utazók Győrött tudnak felszállni a járművekre. A vonatok mára javarészt átkerültek a Nyugatiba, míg a buszok a Kelenföldi pályaudvar előtti placcról indulnak.

Fontos információ:

A MÁV online vásárolt jegyeit csak a pályaudvari automatákból tudjuk kinyomtatni. Maga a folyamat egyszerű és kényelmes, de mindenképp meg kell vennünk és ki kell nyomtatunk a vissza útra szóló jegyet is, mert kintről nem tudjuk ugyanezt megtenni. Bár a rendszer cselesen hagyja a vásárlást, nem jutunk hozzá az utazásra jogosító papírhoz, hacsak ki nem postázzák számunkra. Természetesen a brnói pályaudvaron is vásárolhatunk hazafele útra menetjegyet, de az árak ebben az esetben eltérhetnek, mostanában sajnos nem a mi javunkra.

Az Elvira oldalán a pontos jegyárakról akkor kapunk információt, ha megadjuk születési dátumunkat . Ezután tudunk tovább lépve a megrendelői felületre jutni.

. Ezután tudunk tovább lépve a megrendelői felületre jutni. Az „olcsó” buszok kapcsán a poggyász okozhat néha meglepetést. A Cseh-Busz társaságnál 1 kézipoggyász és 1 bőrönd szállítása ingyenes, míg a második bőröndért elővételben 600, a helyszínen igényelve a szolgáltatást 1200 Ft-ot kell fizetni. A Student Agencynél is hasonló a helyzet, itt azonban már méretet is megszabnak, így az is előfordulhat, hogy már 1 csomagtartós egységért is fizetni kell. Igaz, elővételes foglalás esetén mindössze 50 koronát vagy 2 eurót, és a helyszínen váltva is csak 100 koronát vagy 4 eurót kell kicsengetni. Vitának itt általában nincs helye, úgyhogy érdemes bekészíteni az aprót!

A vonat előnyei: A tágas téren felül a Dunakanyar látványa. És nyilván az esetleges dugók megúszása.

A busz előnyei: Az ún. olcsó buszjáratok a piaci verseny során olyan kényelmi funkciókat építettek be, mint az elektromos aljzat, a beépített képernyő minden ülés háttámlájába, filmek és sorozatok, hangoskönyvek, rádió és tévéműsorok tartamának kiélvezése és persze az ingyenes kávé, forró csoki és tea kombináció, amelyet minden nagyobb megálló után ismét felkínálnak. Emellett aránylag jutányos áron rágcsát és üdítőt is vehetünk az utaskísérőtől (egy különös megállapodás miatt a fél literes Kofolához itt juthatunk a legolcsóbban, úgyhogy erre hazafelé érdemes elmenteni egy kis aprót!), valamint ingyen magazinokat, újságokat is kiosztanak, igaz, cseh nyelven. A multimédiás szórakozáshoz kényelmetlen, de ingyenes fülhallgatók is járnak, bár a környezettudatosság jegyében szerencsés saját eszközt vinni.

Mindkét járművön lehetséges a mosdóhasználat, igaz, a buszon hangsúlyozzák, hogy lehetőleg csak indokolt esetben növeljük a jármű terheit.

Közlekedés helyben

Alapvetően egész Csehországban parádés a tömegközlekedés. Ha valaki kicsit is rajong a villamosokért – e sorok szerzője konkrétan remeg, ha csak fotót lát a szépségekről –, érdemes kihasználni a csendes és az egész várost átérő villamoshálózat előnyeit. A jegyek jóval olcsóbbak a BKV tarifáihoz képest, ráadásul eggyel napközben 60, éjjel 90 percig korlátlanul utazhatunk. Már ha a megfelelőt vesszük.

Az alábbi oldalon a teljes ártábla megtalálható angol nyelven a szakaszjegytől a zseniálisan bonyolultnak tűnő univerzális tömbig, amelynek felhasználását a tizedik út után is még tanulom. Egy helyes, hosszú csíkot kap ugyanis az ember, amelyet attól függően kell hajtogatni, milyen távolságra megyünk. Aztán a megfelelő irányba kell bedugni az automatába. Egyébként ez a legolcsóbb verzió, ha nem akarunk 24 órára vagy mondjuk 5 napra érvényeset venni.

A jegyeket az újságárusoknál és automatákból tudjuk beszerezni, a már említett univerzális-hajtogatós „játékot” azonban csak bizonyos helyeken árusítják. Ha ilyesmire vágyunk, a Főpályaudvarral (Hlavní nádraží [hlávnyí nádrázsí]) szemben, a villamossínek túloldalán álló újságos bódénál érdemes próbálkozni az „univerzální jízdenka” (univerzálnyí jízdenká) varázsszavak kíséretében. Aztán győzzük megérteni a rendszert. A villamosokon túl trolibusz és busz is rendelkezésre áll, de azok sokkal unalmasabbak, mint a szép, piros, halk felső vezetékes csodák.

Belváros – kényelmeseknek

Brno alapvetően kicsi, 377 ezer lakosú, mégis pezsgő város. Köszönhetően az egyetemeknek és a temérdek színháznak, amelyek szinte zavarba ejtő számban vannak jelen a nagyjából Miskolc méretű településen. És persze nyilván a listázott 22 sörfőzdének, melyek közül talán a Starobrno és a Pegas a legismertebb. A cseheknél is egyre népszerűbb kézműves sörök piaca itt is terjed, azzal a különbséggel, hogy nem olyan megrázó (és sokszor orcátlan) az árképzés különbsége a nagyok és a kicsik között, mint itthon.

A főpályaudvar mellett tornyosuló Szent Péter- és Szent Pál-katedrálisok, illetve a karnyújtásnyira található, a mumifikálódott testek tucatjait őrző Kapucinusok kriptája, a helyi vár, azaz a Špilberk és persze a vásárlást ösztönző óvárosi utcák mind-mind könnyű sétákat ígérnek. Semmi extrém megerőltetés, csak a kellemes látvány. Prágával ellentétben ráadásul itt nincs nagy tolongás, úgyhogy nem kell folyamatosan turistacsoportokat kerülgetni.

Csehország nagy előnye, hogy mindenhol jót lehet inni, így lefordulva a főbb útvonalakról és elengedve az internetes utazási oldalak sorvezetőit sem lehet rossz sörbe belefutni. Érdekes, hogy tradicionális konyhát egyre nehezebb találni, de a csehek zseniális sörkorcsolyáját, a „nákládány hermelín”-t (nákládáni hermelín) nagyjából mindenhol találhatunk. Az meg a jó fajta, köményes barna kenyérrel úgyis olyan kiadós, hogy el lehet vele lenni órákig. A hagyma-faktor miatt frissen randizók esetében ajánlott, ha mindkét fél fogyaszt belőle.

Külváros – kalandoroknak

Ha beruháztunk egy 24 órás jegyre (ára mindössze 190 CZK, azaz körülbelül 2200 HUF), csodálatos helyekre juthatunk el. A város ellentétes pólusain két zseniális környék vár mindenkit, tavasztól igézően szép körítéssel és csábító sörözgetések lehetőségével.

Az 1-es, 3-as és 11-es villamosokkal elérhető, a város északnyugati felében található, brünni gátnál fekvő tónál élménypark, hajózás és a közelben lévő állatkert várja az ejtőzni vágyókat. A minden évben megrendezett, május környéki, több napos tűzijátéksorozat és a köré szerveződő, ingyenes események igazi városi fiesztának számítanak. Az idei ünnepségsorozat, vagyis az Ignis Brunensis május 25. és június 17. között zajlik, úgyhogy tényleg nehéz elmulasztani. A 2018-as sorozatot a szervezők Csehszlovákia megalakulása 100. évfordulójának ajánlják. Így a minden évben zenére komponált show kapcsán a fő motívum kellemes kuriózum lesz.

Az északkeleti városrészben, átdöcögve a villamossal a helyi „nyolckeren” (amely szerintem kifejezetten helyesen néz ki, ráadásul A pókhoz címzett vendéglőben itt még lehet jó vadast kapni!) álomtranzit várja a felfedezőket! A hurokvégállomáson (ahol tehát körbefordul a járat) természetesen söröző és étterem áll, egész jó kis fokhagymalevessel. A česnečka (csesznecská) alapvetően jó választás szokott lenni, főleg hidegebb időben, a francia verzióval ellentétben azonban ne számítsunk krémes állagra, mert ez a leves bizony áttetsző.

Egy kis hídon átsétálva Obřany (obrzsáni) csodálatos, zöld vidékén találjuk magunkat. Pár lépésre pedig megpillanthatjuk a Kilián-villát, amely mindössze arról híres, hogy itt élt Bohumil Hrabal anyai nagybátyja, akinél gyerekként sokat megfordult az író.

Az irodalom iránt kevésbé fogékonyaknak pedig itt van komoly remegés-faktorral a vasúti park, a Zahradní železnice (záhrádnyí zseleznyice), ahol végre nemcsak a gyerekeknek engedik meg, hogy a minijárművekre felüljenek! A vasútmániás felnőttek mennyországába egyébként csak bizonyos vasárnaponként lehet bebocsátást nyerni, a 2018-as naptárat angolul itt lehet elérni. Ha valamiért, ezért megéri átszervezni a már függőben lévő utazásainkat…

És persze a sörök…

Megkértem egy csehet, ajánljon pár kevésbé ismert helyet, amit előnyben részesítenek a helyiek. Az egyébként észak-morva születésű, harmincas férfi random, szubjektív listája az alábbi elemekből áll:

A belvárosban

U Třech čertů (u trzseh csertú) – A Három ördöghöz leginkább a steak- és lágerrajongóknak ajánlott.

Výčep Na stojáka (vícsep ná sztojáká) – Krémes habbal csapolt lágert fogyasztók törzshelye, akik nem átallnak a szabadban, bárpultok körül álldogálva,vagy a járdán ülve iszogatni.

Bar, který neexistuje (bár kterí neegzisztuje) – A Nem létező bár névre keresztelt egység szintén a láger, valamint a koktél szerelmeseinek ajánlott.

Lucky Bastard Beerhouse – Ale típusú sörök, minden mennyiségben egy helyi sörfőzdéből!

Ochutnávková pivnice (ohutnávková pivnyice) – A széles választéknak köszönhetően a sörkóstoló estek (és nappalok) tökéletes helyszíne, a nem meglepő módon Kóstoló söröző néven futó egység. A linkre kattintva egyébként azonnal a sörlap tárul fel.

Hluchá zmije (hluhá zmije) – A Siket vipera (hagyjuk, de tényleg…) a kiegyensúlyozottságra vágyók törzshelye, ahol a lágerek és az ale-ek világát ügyesen balanszírozták ki. Ráadásul a kínálatban az egész országra kiterjedő sörválaszték mellé azért egy saját főzésű, helyi láger is befért…

Zabovresky városrészben, amit alapvetően azért ajánl az illető, mert ott lakik…

U Čolka (u csolká) – Az apró kis sörözőben meglepetésszerűen botlik az ember az éppen adott kínálatba. Számunkra ismeretlen sörfőzdék választéka kinder surprise-jelleggel, a villamos vonalán.

Pub U Dvou přátel (páb u dvou przsátel) – A Két baráthoz címzett söröző – melyet nem meglepő módon két barát hozott létre – a Čolektől mindössze 50 méterre található. A gyümölcsös, ízletes, saját főzésű ale-ek mellett a fiúk helyi és más városok, sőt, kapaszkodjunk meg, külföldiek söreit is csapra verik!

Ha három napra ez nem elég, akkor vagy nagyon gyorsan vagyunk, vagy nagyon mohók. Utóbbi tulajdonságot egyébként innen is tiszteltelem. Egyben jó mulatást kívánok.