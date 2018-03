Szibériai hideget kapunk hétvégére

Szombaton egy mediterrán ciklon hoz sokfelé kiadós csapadékot és komoly lehűlést, a ciklon hátoldalán pedig erőteljes északias áramlással hideg, szibériai eredetű levegő zúdul a Kárpát-medencébe – írja az Időkép.

Szombaton kezdetben eső várható, majd egyre inkább havas eső, havazás lesz jellemző, sőt az ország keleti-délkeleti felén ónos eső, fagyott eső is eshet. Az ország északi-északnyugati felén akár több centi vastag friss hó is hullhat. Mindemellett erős, viharos lökésekre kell számítani, a havazás által érintett tájakon – elsősorban nyugaton és északon – hófúvás is kialakulhat.

Vasárnap az ország nagy részén egész nap fagyhat. Jelentős csapadékra ezen a napon már nem kell számítani, de főként az ország északi felén még több helyen előfordulhat kisebb havazás, egy-egy hózápor.

A márciusi hideg a jövő hét első napjaiban is megmarad, akár -10 fok alatti hőmérsékleteket is mérhetünk.