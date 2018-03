Májusban közvetlen járat indul, ezért mutatjuk Philadelphiát

Az American Airlines bejelentette, hogy május 4-től közvetlen járatot indítanak Budapestről Philadelphiába. A Rocky, illetve a Philadelphia című filmekről, vagy éppen az It’s Always Sunny in Philadelphia című sorozatról is híres város az Egyesült Államok történetét tekintve számtalan dologban volt első, például:

Itt volt az első közkönyvtár,

vagy éppen itt volt az első börtön.

Sőt, míg Washington D.C. meg nem kapta a kitüntető címet, addig Philadelphia volt az USA fővárosa.

A városban van pár hatalmas park, az éjjeli élet pezseg, és kulturális téren is nagyot mennek: dugig van a város múzeummal, például a Fine Arts Pennsylvania Academy és a Rodin Museum, ahol a francia festő Franciaországon kívüli legnagyobb gyűjteménye található. A Philadelphia Museum of Art az Egyesült Államokban levő képtárak közül az egyik legnagyobb. Temérdek fotó következik: