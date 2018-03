Oltári baki: rossz földrészre repítették egy család kutyáját

Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért rakták fel egy kansasi család 10 éves német juhász kutyáját Kansas helyett egy távol-keleti gépre. A baki csak akkor derült ki, amikor leszállás után Kansasban a családra a házi kedvencük, Irgó helyett egy dán dogot akartak rásózni, miközben őt kellett volna Japánba szállítani. Ahogy kiderült a malőr, Japánban újra gépre rakták Irgót.

United Airlines wrongly shipped a Kansas-bound pet dog to Japan, the second embarrassment this week for the airline and a “nightmare” for the dog’s owners https://t.co/IzG1jHSkuC pic.twitter.com/wW6upTbpBW

— CNN (@CNN) 2018. március 14.