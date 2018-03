Kiesett a repülőből egy stewardess

Az Emirates egyik repülőgépe az ugandai Entebbéből Dubaiba készült, és a kapunál várakozott az utasok beszállására készülve. Az egyik légiutas-kísérő ekkor – nem tudni, miért – kinyitotta az egyik hátsó ajtót, majd kizuhant a betonra.

#Emirates stewardess falls out of parked Boeing 777 in #Uganda https://t.co/2qmBl4eRLF pic.twitter.com/HKRu0ZIOF9

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 2018. március 15.