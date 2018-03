Hatalmas bajusz tűnt fel az égen

A nevadai Battle Mountain felett tűntek fel március 8-án ezek a különleges, bajusz formájú felhők. A jelenség becsületes neve patkófelhő vagy patkóörvény, és rendkívül ritkán, akkor is csupán csak néhány percre jelenik meg az égen.

One of the rarest clouds ever. This was taken over Battle Mountain, Nevada, USA on 8 March 2018.



It's called a horseshoe cloud for obvious reasons. #nvwx



Credit goes to eagle-eye Christy Grimes. pic.twitter.com/XgQDY77ZzM