Ezt vállalod, ha gyereket szülsz – anyáktól leendő anyáknak

Anyákat kérdeztünk arról – név nélkül –, hogy mit jelent számukra a gyerekvállalás. Megkértük őket, hogy foglalják össze egy-két mondatban, szerintük mit vállalnak a nők azzal, hogy gyereket szülnek. Heten mondták el a gondolataikat, véleményüket. Mindannyian mást emeltek ki, ami még értékesebbé teszi ezeket az idézeteket. Akik még nem tudják, mit vállalnak azzal, hogy szülővé válnak, most fontos tapasztalatokhoz juthatnak.

Tényleg igaz, hogy csak azok érthetik, mit jelent anyának, apának lenni, akiknek már van gyerekük. Soha ne várd el attól, akinek nincs, hogy megértsen téged, és a tanácsaival is bánj óvatosabban. Én a saját bőrömön tapasztaltam meg mindezt. Vállald önmagad, mert érezni fogod a fontos dolgokat. Nekem ezt tanította meg az anyaság, vállalni önmagam.

Szerintem azt vállaljuk, hogy a gyerekeinket magunk elé helyezzük. Viszont nem kell, hogy ezzel áldozatok legyünk, azt kell megtanulni, hogy kiteljesedjünk a gyereknevelés mellett is. Nem könnyű, de csodás út a szülővé érés, és aki megtalálja az egyensúlyt, az igazán boldog lesz.

Vállalod, hogy ha nincs akadálya, akkor a testedből eteted, vállalod, hogy te leszel felelős az életéért, vállalod, hogy örökre vigyázod, óvod. Vállalod, hogy ápolod, ha kell, de azt is vállalod, hogy az igazán boldog perceiben vele együtt sírsz a boldogságtól.

Nekem először a nagy lemondások időszakának tűnt a babázás, de egy jó kis szülés utáni depresszióval nem is nagyon tudtam másképpen megélni. Aztán ahogy nőtt a lányom, és világ is kezdett kinyílni a közös életünkben, szépen lassan rájöttem, hogy ő az életem értelme, és hogy mennyivel jobb emberré váltam az anyaság által.

Hogy kit mit vállal, attól is függ, ki milyen ember, és hogy mennyire vágyott gyerekre. A vállalás szót nem nagyon értem, bár jogos, mert a gyerek is egyfajta vállalás, misszió. Szerintem alapvetően vállaljuk a felelősséget, az állandó készenlétet ezzel. De ez így túl komoran hangzik. Nagyon sok jót is vállalunk, csodás dolgokat kapunk a gyerekeinktől.

Vállalsz minden szépet és jót, amit az élet adhat. Olyan szeretetet, ami máshoz nem hasonlítható, és olyan erőt, ami bárkinél erősebbé tesz. Áldozatokat is vállalsz, fáradtságot, dühöt, könnyeket, de ez így együtt jár.

Vállalod, hogy egészen más jelentése lesz annak a szónak, hogy ANYA. Új életet vállalsz, amiben megszűnsz létezni, és úgy születsz újjá, hogy már csak ritkán lehetsz önmagad számára a legfontosabb. De ezzel együtt azt vállalod, hogy a világ legboldogabb embere leszel.