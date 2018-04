8 élmény, amit mindenképpen élj át, mielőtt gyereket szülsz

Lehet arról ódákat írni, hogy miért gyönyörű dolog a háttérbe szorítani magunkat a gyerekek kapcsán, ám szerencsére egyre többen ébrednek rá, hogy nem jó senkinek, ha szülőként már nem vesszük figyelembe a saját vágyainkat, szükségleteinket. Olyan élményeket szedtünk össze, amik bizonyítják, hogy egészen más lesz az élet, ha gyerekünk születik. Azoknak, akik még most tervezik a babázást, kötelező olvasmány ez. Hogy miért? Mert jó tudni, milyen kincs az a szabadság, ami a birtokukba van. Jöjjenek az élmények, amelyeket mindenképpen érdemes átélni gyerekvállalás előtt.

Készítsd elő a kedvenc filmjeidet vagy sorozatodat, vásárold fel a sarki fűszeres árukészletét, kapcsold ki a telefonodat, és addig mozizz, amíg csak bírod. Akkor állj csak fel, ha a mosdóba kel kimenned, vagy ha elfogyott valami finomság a közeledből. Ha teheted, hosszú hétvégére időzítsd, mert miután gyereked lesz, teljesen kizárt, hogy még egyszer ezt így megvalósíthasd aggodalmaskodás és lelkiismeret-furdalás nélkül.

Közhely, igen, de gyerekek nélkül ezerszer könnyebb és olcsóbb, na meg romantikusabb is, ha a szerelmeddel osztod meg: ez pedig nem más, mint az utazás. Legyen szó egy egynapos strandolásról, egy wellness hétvégéről vagy bakancsos túrákról, a lényeg, hogy menj és vágj bele. Ugyanis ha megszületik a babád, semmi sem lesz már ugyanolyan és az a szabadság és eufória, amit ezek az utazások adhatnak, soha többé nem lesznek ilyen gondtalanok.

Ülj ki a kertbe, vagy menj le egy csendes parkba, vagy a közeli tó mellé, heveredj le a pokrócra és olvass. Nem baj, ha nem vagy könyvmoly, nem is most kell rászoknod az olvasásra. Csupán az a lényeg, hogy élvezd a csendet, a magányt, a madárcsicsergést, mert gyerek mellett erre vajmi kevés esélyed lesz. Ha most nem hiszed el, fogsz még emlékezni erre a cikkre…

Ajándékozd meg magad gyakran. Nem, nem kell kiköltekezni, elég, ha apróságokkal leped meg a lelked. Ha ugyanis gyereked születik, ösztönösen átalakulsz majd és saját magadnak szinte nem is fogsz megvenni semmit, ami nem praktikus vagy nélkülözhetetlen.

Szervezz csajos estéket. Lehetőleg olyanokat is hívjatok meg, akiknek még nincs gyerekük. Ilyenkor jobb, ha ők diktálják a tempót, az édesanyák ugyanis gyakran túltolják az aggodalmaskodást – ösztönösen persze, nincs ebben semmi kivetni való.

Indulj neki egy hétvégének úgy, hogy fogalmad sincsen, mit hoznak a napok. Ne várj el magadtól és a környezetedtől semmit, csináld, amihez kedved van, vagy ami épp adódik. Lehet, hogy elsőre nem elég motiváló ez, de hidd el, ha gyereked van, soha többé nem lehet ilyen hétvégéd, ugyanis egészen biztosan lesz valami, ami kötelezettséggel, feladattal lát el még akkor is, ha a gyerekek esetleg a nagyinál vannak.

Szereted a romantikus vacsorákat? Ki ne szeretné. Szóval mondunk valamit: ahányszor csak tudod, szervezd, intézd úgy a napjaitokat, hogy annyi romantikus vacsorában legyen részed, amennyit elbírtok. Nem kell a puccos étterem, elég egy pohár bor mellett spagettizni otthon édes kettesben, félhomályban, halk zenével, gyertyákkal. Gyereksírás mellett ugyanis hamar elvész a varázslat meg az ihlet. Mi szóltunk.

Viselkedj gyerekként. Nem, nem rossz kölyökként, csak gyerekként, akit nem mindig a józan esze vezet, hanem a bolondos lelke, meg a nagy szíve. Szülőként ugyanis bekapcsol majd az agyadban valami fura kontroll, amit soha többé nem tudsz kikapcsolni. Aztán majd csak vágyódsz a könnyed érzés után, ami volt-nincs, így hussan el azzal egy ütemben, ahogy a gyerekvállalás felelőssége a válladra ül.