Mikor jöhet a kistestvér?

A babatervezés a 21 században már nem ördögtől való, ezerféleképpen lehet védekezni egy nem kívánt terhesség ellen. A régi tévhitről ma már a legtöbben tudják, hogy nem igaz, vagyis szoptatás közben is teherbe lehet esni, tehát a pici babás anyukák is védekezzenek, ha nem akarnak azonnal kistestvért. Tekintve, hogy egy kisbaba szellemileg és fizikailag egyaránt megterhelő az anyukának, ezért érdemes várni egy kicsit a babával. Hogy mennyit, arról megoszlanak a vélemények.

Régebben azt mondták, a legideálisabb az, ha három év van a testvérek között, ugyanis mire a pici megszületik, addigra a nagy óvodás lesz, így az anyukának van ideje a kicsivel is foglalkozni, illetve a kisgyerek szempontjából nagyon fontos első három évet a nagy is úgy töltheti, hogy a szülők csak rá koncentrálnak. Persze, mindenki döntsön saját belátása szerint, hiszen, ha valaki kifejezetten arra vágyik, hogy két hasonló korú gyereke legyen, akkor gyorsan meg kell születnie a testvérnek.

Kati direkt nagy korkülönbséget akart a két gyereke között, mert attól félt, hogy nem lesz ideje különben foglalkozni velük. És nem is bánta meg a döntését.

A lányom már 7 éves volt, amikor megszületett az öccse, és egy csöppet sem volt féltékeny rá, az első perctől imádta. Tulajdonképpen a kisfiamnak rögtön két anyukája lett, mert a lányom is azonnal gondoskodni akart róla, és ezt teszi a mai napig is. Nagyon jó testvérek, kölcsönösen ragaszkodnak egymáshoz, mindenben társak, még a nagy korkülönbség ellenére is. Soha nem bántam meg, hogy nem egymás után szültem, azt hiszem, jól döntöttem. Talán csak nekem lett volna jobb fiatalabb anyukaként szülni a másodikat, mert majdnem negyven voltam, amikor a fiam megszületett, de ez késő bánat. Bevallom őszintén, amikor megtudtam, hogy fiú lesz, akkor egyszerre voltam rettentően boldog, meg aggódtam is, hogy a lányom mennyire örül majd egy kistestvérnek, aki fiú. Kár volt aggódnom, és azt hiszem, hogy ők egész életükben jó testvérek lesznek. Nekem van egy nálam 18 évvel fiatalabb öcsém, és én is mindig nagyon szerettem, óvtam őt, most is nagyon közel vagyunk egymáshoz, remélem, a sors ismétli majd önmagát.