Szerezz egy jó babakocsit!

Nemcsak a kicsinek, de neked is kényelmes kell, hogy legyen a babakocsi, ezért érdemes alaposan megfontolnod, hogy milyet választasz. Nem biztos, hogy a legdrágább a legjobb, minden családnak mások a szempontjai. Akik gyakran autóznak a kicsivel, azoknak nagyon praktikus olyan kocsit választaniuk, amelynek van egy hordozó része, amit könnyen kiemelhetsz, és az autóba tehetsz. Így nemcsak séta, hanem utazás közben is biztosítod a kisbabád kényelmét. Akiknek nincs kocsijuk, azoknak a napi sétára, bevásárlásra alkalmas kocsit jó választaniuk, és megint más szempontok szerint dönt az a kismama, aki egy olyan házban él, ahol sok az emelet, viszont nincs lift, hiszen neki sokszor kell majd felemelni a babakocsit, így a könnyűség is fontos szerepet játszik a választásban. Ezeket gondold végig, mielőtt megvásárolod a kisbabádnak a kocsit. És természetesen azt sem árt végiggondolni, mennyi pénzt szánsz a dologra, hiszen nagyon különböző árakon kaphatók ezek.

Az első és legfontosabb, hogy a baba kényelme meglegyen séta közben a kocsiban is. Vagyis egyenes gerinccel, kényelmesen tudjon feküdni benne, elférjen a kocsiban akkor is, ha jó felöltözteted. Ezt tartsd a leginkább szem előtt! A kisbabák legalább féléves korukig sok időt töltenek a babakocsiban, úgyhogy jól válassz! És aztán, ki tudja, hogy még hány kistestvére születik, hány gyereked örökli még a babakocsit…

Tudtam, hogy nagyon sokat fogunk sétálni, mert a friss levegő mindennél fontosabb egy kisbabának, ezért olyan kocsit választottam, aminek nagy kerekei voltak, és három módban dönthető volt a fekvő része. Egy teljesen egyenes, kényelmes fekvő, alvó pozíciót használtunk az első négy hónapban, aztán időnként már kicsit megdöntöttem a fekvőrészt, hogy a kisfiam kiláthasson belőle, amikor egy kicsit nagyobb lett. 7 hónaposan rengeteget használtuk a félig ülő helyzetet is, és vásároltunk a babakocsihoz egy autóba tehető hordozót is, hogy amikor messzebb megyünk, akkor is biztonságban legyen. Egyébként ezt a hordozót sokszor a lakásban is használtunk, Berci nagyon szeretett ebben nézelődni. Így mellettem lehetett bármit is csináltam, ott volt velem a konyhában, amikor főztem, és egy fakanállal a kezében gügyögött a hordozójában… A babakocsink viszonylag nagy volt, és nem volt könnyű megemelni, de ennek ellenére rendkívűl jó választásnak bizonyult, maximálisan kihasználtuk. Ami a slussz poén, hogy nagyon olcsón jutottunk hozzá, mert az üzletben éppen nagy leárazás volt, és így aztán nagyon megérte az árát. Az is tetszett benne, hogy mindene mosható volt, olyan színei voltak, ami egyaránt jó fiúnak és lánynak is, hiszen piros és kék mintás volt. Amikor kicsit nagyobb lett a fiam, szívesen nézegette, esőben le tudtam takarni egy műanyag tetővel, hatalmas pakolórésze volt alul, vagyis a bevásárlás, a cuccok cipelése sem jelentett gondot. Egészen 10-11 hónapos koráig rengeteget utazott ebben a kocsiban, és nagyon sokszor ebben aludt délutánonként is a terasz egyik félreeső zugában. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy napi 6-7 órát biztosan ebben töltött. A kocsit 3 évvel később a kislányom örökölte a bátyjától, és csak egyetlen egyszer romlott el a kereke, amit az apukám pillanatok alatt megszerelt. Miután a gyerekeim kinőttek a babakocsis korból, akkor az ismerőseink kapták meg a kocsit, és még sok kisbabának és anyukának telt öröme benne