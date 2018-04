Min változtassunk otthon, ha babánk születik?

Sok olyan pár van, akik már a lakás kiválasztásánál is mérlegelik, hogy mi lesz akkor, ha gyerekük születik. Ha éppen költözés előtt álltok, és már tervezitek a kisbabát, vagy már a pocakodban van, és kicsi a lakás, akkor nagyon fontos végiggondolni azt, hogy akartok-e neki külön szobát, mert, ha igen, akkor érdemes így keresgélni.

Az új otthon kiválasztásánál éppen a baba miatt az sem elhanyagolható tény, hogy van-e a közelben park, nagyobb zöld terület, mert amint megszületik a kicsi, biztosan sokat sétáltok majd, hiszen a friss levegő nagyon egészséges a babának és a mamának egyaránt. Aztán később a játszótér sem árt, ha a közelben van, mert 1,5 éves kora körül már szívesen játszik minden gyerek egy klassz játszótéren, és ha ezért külön utat kell megtenni, akkor az igen fárasztó lesz. Az sem mindegy, hogy a házban van-e lift, mert a babakocsit egyáltalán nem könnyű felcipelni a negyedikre naponta többször lift nélkül, főként egy benne alvó babával. Sok olyan ismerősöm van, aki ezért menekült el az egyébként szeretett lakásából.

Mikor a kisbabám megszületett, akkor döbbentem rá, hogy mennyire nehéz lesz majd vele közlekednem, ugyanis a lakásunk a ház legfelső emeletén van, lift nincs, szóval fel és le kell cipelnem minden áldott nap többször is a babakocsit. Egy hónap után úgy éreztem, hogy megőrülök, és akkor megkértem a házmestert, hogy találjunk ki valamit, keressünk egy helyet, hogy lent hagyhassam a babakocsit a földszinten, mert képtelen vagyok négy emeletet lépcsőzni vele. Teljesen normális volt, segített, megoldottuk, de akkor meg a babával lépcsőztem, ami nem is lett volna baj, de minden, amit bevásároltam és remekül elfért a kocsiban, azt is cipelhettem. Villámgyors lakáskeresésébe kezdtünk, ahol az egyik legfőbb szempont a lift megléte volt, és reméltük, hogy olyan lakást tudunk venni, aminek az előszobájába még a babakocsi is befér

– mondta Kati az NLCafénak.

Fontos, hogy sok napfényt, természetes fényt kapjon a baba, ezért érdemes azt a szobát kiválasztani az új jövevénynek, ami a legvilágosabb. Ha több testvér kerül egy szobába a hely szűke miatt, az sem probléma, ugyanis a gyerekek úgy alszanak, mint a bunda.

Amikor az első babám megszületett, mindentől óvtam, lábujjhegyen lépkedtem a szobában, ha aludt, hogy fel ne keltsem. Anyukám kinevetett, azt mondta, hogy egy gyereket, ha alszik, akkor ágyúzajjal sem lehet felébreszteni, de én nem hittem neki. Aztán 3 évre rá megszületett a kistestvére, és kénytelen voltam belátni, hogy nem tudom őt megóvni a zajoktól, sőt, még külön szobát sem tudtam biztosítani a picinek, így a bátyjával egy szobában aludtak, és csoda történt. Semmiben nem zavarták egymást, még akkor sem, ha éjjel bementem a kicsit megszoptatni, a bátyja akkor sem ébredt fel. Sokszor úgy aludt a pici, hogy mellette a szőnyegen játszottam a testvérével. Akkor jöttem rá, hogy nem kell vattába csomagolni egy gyereket

– mesélte Klári.

Sokaknak a babafürdetés okoz nehézséget, vagy azért mert túl kicsi a fürdőszoba, vagy azért, mert nincs megfelelő fűtés, de leleményességgel minden megoldható.

Amikor a kisfiam megszületett, akkor éppen egy bérelt lakásban éltünk, ami nemcsak kicsi volt, de a konyhában és a fürdőszobában nem volt fűtés sem. Addig nem zavart annyira, hogy fázom, de a kicsi miatt aggódtam, ezért gyorsan beszereztünk egy hősugárzót, amit szerencsére a falra lehetett szerelni, tehát gond egy szál se, pipa, megoldottam- hittem én, és akkor rádöbbentem, hogy a babakád viszont nem fog beférni a fürdőszobába… Ettől annyira kétségbe estem, hogy még sírtam is, de apukám megvigasztalt, hogy nem baj, ha nem az én gyerekkori babakádam áll majd nálunk, ami azért baromi praktikus, mert nem kell nagyot hajolni hozzá, hanem veszek egy kis műanyag kádat, a többit ő pedig megoldja. Mire hazajöttünk a kórházból, addigra meg is oldotta, méghozzá szuperul! A kád tetejére egy méretre vágott falapot készített, és csak rá kellett tennem ezt a kádra, arra rá a kis babakádat, és már fürdethettem is a babát. Ráadásul nagyot sem kellett hajolnom, szóval ez volt a nyerő megoldás, és még helyünk is maradt

– mondta Ildikó.

A fűtés és a hőmérséklet is sokaknak gondot okoz, vajon megfázik-e a baba a normális hőmérsékletű lakásban, vagy sem? Mennyire emeljük fel a fűtést?

5 napos volt a kislányom, amikor eljött hozzánk a gyerekorvos, hogy megnézze. Olyan furcsán viselkedett, állandóan az ablakot kereste a szemével, aztán egyszer csak nekem szegezte a kérdést, hogy nem lehetne- e ablakot nyitni. Nemrég szellőztettem, talán büdös van? –kérdeztem vissza egy kicsit megbántottan, de nem ez volt a baj. Őrült hőség van itt, mondta, hány fokra állította a fűtést? -kérdezett vissza az orvos. 25 fok van, rebegtem alig hallhatóan, és kicsit szégyenkeztem, hogy minek vallottam be, és közben arra gondoltam, hogy igen, nekem is nagyon melegem van, de nem akarom, hogy a kicsi megfázzon. Ez hülyeség, vegye vissza 21 fokra a fűtést, tönkre teszi a gyerek hőháztartását!- hangzott az utasítás, és már nyargaltam is a termosztáthoz. Mikor megszeppentem megpróbáltam elmagyarázni, hogy csak jót akartam, meg a kórházi hőmérsékletet próbáltam reprodukálni, akkor a gyerekorvos elmagyarázta, hogy semmit sem kell másképpen csinálnom a babával, mint saját magammal. Legfeljebb annyit kalkuláljak bele a hőmérsékletbe, meg az öltöztetésbe, hogy ő keveset mozog, és leginkább fekszik, ezért maximum egy réteggel jár több neki, de ne rontsam el, mert egy életre megbetegítem a túlzott törődésemmel, és mindenhol meg fog fázni, ha itthon szaunában élünk. Szót fogadtam, és sosem bántam meg.

– mesélte Virág az NLCafénak.

Később, amikor a pici már a szőnyegen játszik, illetve elindul, akkor érdemes jó néhány óvintézkedést megtenni otthon, mert rengeteg baleset elkerülhető egy-egy filléres dolog megvásárlásával, mint a konnektorba a gyerekdugó, vagy az él- és sarok védő. De ez egy későbbi projekt, hiszen a legtöbb baba fél éves koráig a napja legnagyobb részét a kiságyban, vagy babakocsiban tölti.