Anya- trükkök az altatáshoz

Sok friss levegő, nagy séták, én először ezzel kezdeném kifárasztani a sírós gyerekemet, hogy éjszaka aludjon. Ha ez nem elég és még mindig sír, akkor elgondolkodnék, hogy eleget és megfelelő minőségi tápanyagot kapott-e. Ha ez is rendben van, jóllakott a baba, akkor jöhet a maratoni fürdetés…

Ha a giga fürdetés sem jön be, akkor a legegyszerűbb betenni a kicsit a szülők mellé az ágyba, mert az anyuka közelsége és a testmeleg gyakran megnyugtatja a síró csecsemőt. Ha valakinek ez a módszer sem tetszik, akkor jönnek a fárasztóbb megoldások, mint például az éjszaki séta.

“Annyit ringattam, mászkáltam a fiammal éjszakánként, hogy teljesen kimerültem, de így sem akart aludni, csak addig volt csend, amíg mozgásban voltunk, és azonnal visítani kezdett, amikor lefektettem az ágyába. Hajnaltájt már sírtam, és sokszor átadtam az apjának, mert annyira elfáradtam. Még az is előfordult, hogy felöltöztettük őt és elmentünk autókázni, a kocsiban ugyanis mindig azonnal elaludt. Sajnos, amint hazaértünk ismét rázendített, szóval hosszú időre nem oldódott meg a probléma. Volt olyan, hogy felöltöztettem, és kiraktam aludni az erkélyre, ott ugyanis rendszerint csend volt, de akkor meg idegeskedtem, hogy mi van a gyerekkel, meg milyen anya az, aki kint hagyja a gyereket éjszakára. Kipróbáltunk mindent, ő pedig sírt, kitartóan, csak éppen alvás nem volt. A legjobban a lógatás jött be, amikor a hóna alatt megfogtuk, úgy hogy a teste lógott, ilyenkor azonnal csend lett, imádta. Szóval, tényleg bedobtunk minden trükköt! Aztán végre 5 hónaposan végigaludta az éjszakákat, és ez a kérdés megoldódott, szerencsére. Nem tudom meddig bírtam volna még mellette virrasztani!”

Azt nyilván még a legtapasztalatlanabb anyuka is tudja, hogy kakis pelenkában nem alszanak a gyerekek, és nem is szabad, mert kicsípi a popsiját, tehát érdemes körbeszaglászni, vajon nem ez az oka a sírásnak…

Egy biztos, kísérletezz nyugodtan, próbálj ki mindent, mert a kicsik még nem tudják elmondani, mit szeretnének! A legtöbb kisbaba előbb utóbb megszokja a napirendet, és minél nagyobb, annál inkább elfárad napközben, és jobban alszanak- ez a jó hír. És persze vannak olyan gyerekek is, akik nem sírnak, hanem szépen végigalusszák az éjszakát. Vannak azonban olyan gyerekek is, akik tényleg rossz alvók, vagy az éjszakai virrasztás hátterében valamilyen alvászavar áll. Ilyenkor érdemes ezzel komolyabban foglalkozni, hiszen létezik az éjszaki hiszti is például, ami már nagyobbaknál fordulhat csak elő, és még sok más alvászavar is…